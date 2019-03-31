Дуже креативно: під Дніпром бюлетені зберігають у каструлях і холодильниках

Вибори в Україні у різних галузях відрізняються не тільки різним рівнем підтримки кандидатів, а також явкою, але і такими формальностями, як ємності, використовувані в якості сейфа. У Дніпропетровській області ролі спеціальних сейфів для зберігання бюлетенів виконували холодильник і каструля. Відповідні фото з опечатаними членами ДВК, розмістив на своїй Facebook-сторінці депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

Він не уточнив, де конкретно українці зможуть захопитися таким креативом, однак пожартував, що це – VIP-варіанти для спостерігачів з НАТО. Слід зазначити, що прикрили каструлю кришкою і для надійності перев'язали мотузкою. Всі "сейфи" опечатані, так що фальсифікації саме з цими сейфами, можливо, вдасться уникнути.

Під Дніпром бюлетені зберігають у каструлях і холодильниках (фото: facebook.com)

У мережі відреагували на креативне рішення виборчої дільниці:

Нанотехнології, сейф-холодильник з wi-fi доступом.

Жіночі колготки щось не бачу... можна ще й бюстгальтер тещі – головне, щоб була печатка.

Зубожіли ми, люди, нижче плінтуса. Який вид виборів - такий вид і у нас.

Ми ж ідемо в Європу. Після побаченого сміявся пів дня.

Нагадаємо, що раніше в одній з київських виборчих дільниць на вибори прийшла собака і "проголосувала".

Також повідомлялося, що киянка стала мамою прямо на виборчій дільниці. На даний момент уточнюється, народжувала жінка саме в пологовому будинку або ж пологи пройшли прямо в приміщенні виборчої дільниці.