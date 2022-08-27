До слез! Пенсионер из Сум продал квартиру и дачу, чтобы передать ВСУ 35 тысяч долларов
85-летний пенсионер из Сум передал на нужды ВСУ 35 тысяч долларов. Он продал квартиру и дачный участок.
Об этом сообщает Telegram-канал "Цукр".
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Николаю Ивановичу 85 лет. Всю свою жизнь он прожил в Сумах. Эти летом он потерял жену и сына. После горькой двойной утраты мужчина решил продать квартиру и дачный участок, а деньги перечислить для ВСУ. Всего он передал военным 35 тысяч долларов. Свою племянницу он попросил найти фонд, в который можно перечислить средства.
Сейчас пожилой мужчина живет в частном доме. Представители общественного фонда "Сумы" отмечают, что сделали все возможное, чтобы убедиться, что Николай Иванович действительно способен внести такой вклад и не нуждается в этих средствах.
Кроме того, пенсионер рассказал, что проработал 46 лет на заводе имени Фрунзе, так что пенсии на жизнь ему хватает.
На эти средства будет осуществлена отдельная целевая закупка, по которой уже начались консультации с военными.
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