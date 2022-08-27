Волонтер срочно просит о помощи на фронт: нужен тепловизор

Украинским военным на фронте срочно необходим тепловизор. Каждая копейка может помочь.

Волонтер Наталья Юсупова обратилась к неравнодушным украинцам с просьбой помочь деньгами для покупки нужного устройства.

Сейчас необходимо собрать 82 тысячи гривен. "Очень нужно срочно передать на фронт тепловизор!! Поможем?? Цена за тепловизор со скидкой 82 тысячи грн. Каждая копейка, это помощь! 5-20-50 грн, кто как может", - написала Юсупова. Реквизиты для помощи Пайпал pp@nataliiayusupova.name. 5168752017223390 приват, Юсупова Наталия Августа 4149499374344032 приват, Юсупова 5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталия Августа UA753220010000026204306753142 ІПН 2653916860 Для тех, кто не может помочь, волонтер просит сделать репост.