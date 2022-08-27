ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Волонтер срочно просит о помощи на фронт: нужен тепловизор

Новина українською →
Суббота 27 августа 2022 13:28
Волонтер срочно просит о помощи на фронт: нужен тепловизор На фронт срочно нужен тепловизор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным на фронте срочно необходим тепловизор. Каждая копейка может помочь.

Волонтер Наталья Юсупова обратилась к неравнодушным украинцам с просьбой помочь деньгами для покупки нужного устройства.

Сейчас необходимо собрать 82 тысячи гривен.

"Очень нужно срочно передать на фронт тепловизор!! Поможем?? Цена за тепловизор со скидкой 82 тысячи грн. Каждая копейка, это помощь! 5-20-50 грн, кто как может", - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталия Августа

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

Для тех, кто не может помочь, волонтер просит сделать репост.

Как мы ранее писали, волонтеры собирают на пикап для батальона ВСУ "Реванш".

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Дмитрий Комаров пустил "с молотка" свой спорткар Сhrysler Сrossfire и показал, что удалось купить для ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь