До сліз! Пенсіонер із Сум продав квартиру і дачу, щоб передати ЗСУ 35 тисяч доларів

85-річний пенсіонер із Сум передав на потреби ЗСУ 35 тисяч доларів. Він продав квартиру і дачну ділянку.

Як дідусь допоміг військовим

Миколі Івановичу 85 років. Все своє життя він прожив у Сумах. Цього літа він втратив дружину і сина. Після гіркої подвійної втрати чоловік вирішив продати квартиру і дачну ділянку, а гроші перерахувати для ВСУ. Всього він передав військовим 35 тисяч доларів.

Зараз літній чоловік живе в приватному будинку. Представники громадського фонду "Суми" зазначають, що зробили все можливе, щоб переконатися, що Микола Іванович дійсно здатний зробити такий внесок і не потребує цих коштів.

Крім того, пенсіонер розповів, що пропрацював 46 років на заводі імені Фрунзе, так що пенсії на життя йому вистачає.

На ці кошти буде здійснена окрема цільова закупівля, по якій вже почалися консультації з військовими.

Вчинок чоловіка і багатьох українців зайвий раз підтверджує - нашу націю не перемогти!