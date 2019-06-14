Всегда следует помнить: Комаровский рассказал о принципах семейного отдыха

Евгений Комаровский поделился с подписчиками советами, как правильно организовывать семейный отдых и какие факторы при этом стоит учесть в первую очередь. Об этом эксперт написал в социальной сети Facebook.

"Отдых ребенка ни в коем случае не должен превратится в испытание для его родителей и в подрыв материального благосостояния семьи, ибо неотдохнувшие мама с папой плохо влияют на отдохнувшее дитя. Совершенно очевидно, что прокормить ребенка на море гораздо дороже, чем в деревне у бабушки. Мы уже не говорим о том, что отдых "на морях" зачастую превращается в постоянную борьбу за существование — место под солнцем на пляже и в воде, добыча продуктов и проблемы с их приготовлением, антисанитария "диких" пляжей, аренда жилья, транспорт до моря и другое", - указано в сообщении.

Вместе с тем, эксперт напоминает, что принципиальная смена места жительства, непривычная для организма, часто приводит к возникновению недомогания и повышенной склонности к болезням в связи с адаптацией организма к новым условиям существования.

"Акклиматизация и проблемы, с ней связанные, тем актуальнее, чем дальше от дома, чем младше ребенок, чем чаще он болеет, чем больше вредных факторов цивилизации его окружает", - подытожил доктор.

Комаровский о принципах отдыха (скриншот: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что эксперт ответил на важный вопрос касательно молочных зубов, а также сообщил о том, в каких случаях стоит обратить внимание на сроки прорезывания зубов.

Ранее мы писали о том, что Комаровский назвал, какая проблема с пищеварением детей является самой распространенной.

А также сообщали о том, что эксперт разрушил популярный миф о пустышках.