Завжди слід пам'ятати: Комаровський розповів про принципи сімейного відпочинку

Євген Комаровський поділився зі своїми читачами порадами, як правильно організовувати сімейний відпочинок і які фактори при цьому варто врахувати в першу чергу. Про це експерт написав у соціальній мережі Facebook.

"Відпочинок дитини в жодному разі не повинен перетворитися на випробування для його батьків і підрив матеріального добробуту родини, мама з татом, що не відпочили, погано впливають на дитя. Цілком очевидно, що прогодувати дитину на морі набагато дорожче, ніж у селі в бабусі. Ми вже не говоримо про те, що відпочинок "на морях" часто перетворюється на постійну боротьбу за існування - місце під сонцем на пляжі та у воді, видобуток продуктів і проблеми з їх приготуванням, антисанітарія "диких" пляжів, оренда житла, транспорт до моря та інше", - зазначено в повідомленні.

Разом з тим, експерт нагадує, що принципова зміна місця проживання, незвична для організму, часто призводить до виникнення нездужання та підвищеної схильності до хвороб у зв'язку з адаптацією організму до нових умов існування.

"Акліматизація та проблеми, що з нею пов'язані, тим актуальніше, чим далі від будинку, чим молодша дитина, тим частіше, чим більше шкідливих факторів цивілізації її оточує", - підсумував лікар.

Комаровський про засади відпочинку (скріншот: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що експерт відповів на важливе питання щодо молочних зубів, а також повідомив про те, в яких випадках варто звернути увагу на терміни прорізування зубів.

Раніше ми писали про те, що Комаровський назвав, яка проблема з травленням дітей є найпоширенішою.

А також повідомляли про те, що експерт зруйнував популярний міф про пустишки.