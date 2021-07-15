"Славянский базар" будет вести украинская ведущая: кто еще отправится в Беларусь

Вокруг фестиваля Славянский базар уже полно скандалов. Украинские артисты получают приглашения и сразу же отказываются от поездки в Беларусь. Однако организаторы нашли в Украине одну телеведущую, которая согласилась приехать.

Телеведущая Диана Панченко сообщила на своей странице в Facebook о том, что будет открывать фестиваль в Витебске.

"Я еду на Славянский базар. Да, в Витебск, да, в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ", - написала Панченко.

Она добавила, что искусство и музыка должны оставаться вне политики и сообщила, что знает об отказе некоторых своих коллег.

"Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала. Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена — обострение отношений не принесёт пользы ни нам, ни белорусам", - добавила телеведущая.

Кто такая Диана Панченко

Диана Панченко – украинская журналиста, телеведущая. До последнего времени работала на телеканале NewsOne Медведчука, а после пошла работать на "Первый независимый".

Родилась в 1988 году в Киеве, окончила Киевский политехнический институт, а потом – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Первая специальность – издательское дело и редактирование, вторая – правоведение.

С 2010 по 2015 год работала на ТРК "Киев", в 2015 году перешла на телеканал NewsOne. Во время эфиров на телеканале прославилась тем, что выгоняла политиков из студии. В 2018 году поругалась в прямом эфире с Ларисой Ницой, которая попросила ее говорить на украинском языке. Ведущая ответила, что Ницой не может ей указывать, на каком языке говорить.

В 2020 году попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины журнала "Фокус", при этом в "Детектор Медиа" Панченко в том же году назвали "худшим медийщиком 2020 года".

Стоит отметить, что от участия в Славянском базаре отказались Тина Кароль, Олег Винник, Элина Иващенко, MARUV, ведущие Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский.

Кто из Украины посетит Славянский базар

На фестиваль в Витебске пообещала приехать Таисия Повалий. В конкурсе молодых исполнителей Украину будет представлять Рената Штифель – она засветилась на Евровидение в 2008 году.

Также организаторы назвали еще одну ведущую – Оксану Антонюк. Однако она в комментарии для "Детектор Медиа" сообщила, что официального приглашения не получала, но с организаторами общалась. О своей поездке в Беларусь Антонюк ответила уклончиво.

На сайте Славянского базара список украинских артистов более длинный:

Владимир Гришко

Мила Нитич

Александр Балабанов

Влад Сытник

София Ротару

Дмитрий Бабак

Ирина Билык

Оксана Пекун

Анастасия Мартынюк

Наталья Бучинская

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" проводится уже много лет под патронатом Александра Лукашенко. Финансирование фестиваля – из бюджета Беларуси и России. В 2021 году пройдет юбилейный, 30 фестиваль.