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В Славянске и Краматорске отмечают шестую годовщину освобождения от оккупантов

STYLERЖизнь    05.07.2020 - 18:03
В Славянске и Краматорске отмечают шестую годовщину освобождения от оккупантов
Военные ВСУ (фото: РБК-Украина)

В Славянске и Краматорске празднуют годовщину освобождения от оккупантов

В воскресенье, 5 июля, в Славянске и Краматорске проходят торжества ко Дню освобождения городов от незаконных военных формирований.

Почтить память погибших в боях за Славянск и Краматорск приехали руководители Украины. В торжественной церемонии приняли участие руководство Донецкой области, представители командования ООС, мэры Славянска и Краматорска, а также священнослужители. Об этом сообщает "Деловой Славянск".

В Славянске и Краматорске отмечают шестую годовщину освобождения от оккупантовВ Славянске и Краматорске отмечают шестую годовщину освобождения от оккупантов

Славянск и Краматорск празднуют освобождение от оккупантов (фото: slavdelo.dn.ua)

Кроме того, церемонию посетили послы Польши, Словакии, Латвии и Эстонии. Дипломаты возложили цветы к мемориалу погибшим. После минуты молчания прозвучали залпы военного салюта.

В Славянске и Краматорске отмечают шестую годовщину освобождения от оккупантов

Славянск и Краматорск празднуют освобождение от оккупантов (фото: slavdelo.dn.ua)

Они также посетили Мемориальный комплекс "На горе Карачун", который построили волонтеры и военные в 2015 году, когда началось освобождение Славянска.

В Славянске и Краматорске отмечают шестую годовщину освобождения от оккупантов

Славянск и Краматорск празднуют освобождение от оккупантов (фото: slavdelo.dn.ua)

Гости также пришли на место падения вертолета МИ-8, который был сбит под Славянском 29 мая 2014 года. В той трагедии погибло 12 военных ВСУ включая генерала Сергея Кульчицкого.

В Славянске и Краматорске отмечают шестую годовщину освобождения от оккупантов

Славянск и Краматорск празднуют освобождение от оккупантов (фото: slavdelo.dn.ua)

Генерал Вячеслав Аброськин, который руководил полицией Донецкой области, напомнил захват и оккупацию Славянска.

Опубликовано Вячеславом Аброськиным Суббота, 4 июля 2020 г.

Захват Словянска вспомнил Вячеслав Аброськин (видео: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Стоит отметить, что о шестой годовщине освобождения Славянска и Краматорска также вспомнил президент Владимир Зеленский, который находится в Одессе на торжествах ко Дню Военно-морских сил Украины.

"Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Низкий поклон каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский искупался в море и засветил "зе кубики".

Ранее мы писали о том, что в июне на Донбассе погибли четверо воинов ВСУ.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Донецкая областьпразднование
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