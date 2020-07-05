У Слов'янську і Краматорську відзначають шосту річницю визволення від окупантів

Військові ЗСУ (фото: РБК-Україна)

У Слов'янську і Краматорську святкують річницю визволення від окупантів

У неділю, 5 липня, в Слов'янську і Краматорську проходять урочистості до Дня визволення міст від незаконних військових формувань.

Вшанувати пам'ять загиблих в боях за Слов'янськ і Краматорськ приїхали керівники України. В урочистій церемонії взяли участь керівництво Донецької області, представники командування ООС, мери Слов'янська і Краматорська, а також священнослужителі. Про це повідомляє "Діловий Слов'янськ".

Слов'янськ і Краматорськ святкують звільнення від окупантів (фото: slavdelo.dn.ua)

Крім того, церемонію відвідали посли Польщі, Словаччини, Латвії та Естонії. Дипломати поклали квіти до меморіалу загиблим. Після хвилини мовчання пролунали залпи військового салюту.

Слов'янськ і Краматорськ святкують звільнення від окупантів (фото: slavdelo.dn.ua)

Вони також відвідали Меморіальний комплекс "На горі Карачун", який побудували волонтери і військові у 2015 році, коли почалося звільнення Слов'янська.

Слов'янськ і Краматорськ святкують звільнення від окупантів (фото: slavdelo.dn.ua)

Гості також прийшли на місце падіння вертольота МІ-8, який був збитий під Слов'янськом 29 травня 2014 року. У тій трагедії загинуло 12 військових ЗСУ включаючи генерала Сергія Кульчицького.

Слов'янськ і Краматорськ святкують звільнення від окупантів (фото: slavdelo.dn.ua)

Генерал В'ячеслав Аброськін, який керував поліцією Донецької області, нагадав захоплення і окупацію Слов'янська.

Захоплення Слов'янського згадав В'ячеслав Аброськін (відео: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Варто зазначити, що про шосту річницю визволення Слов'янська і Краматорська також згадав президент Володимир Зеленський, який знаходиться в Одесі на урочистостях до Дня Військово-морських сил України.

"Сьогодні у нас подвійне свято. Адже, крім Дня ВМС, ми відзначаємо шосту річницю визволення Слов'янська і Краматорська. Шість років тому усією країною ми допомагали нашій армії і з тривогою в серці і молитвою в душі чекали радісних новин зі сходу. Низький уклін кожному, хто повернув Слов'янськ і Краматорськ в Україні ", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський викупався в море і засвітив "зе кубики".

Раніше ми писали про те, що в червні на Донбасі загинули четверо воїнів ЗСУ.

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Автор: Styler