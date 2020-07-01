Самому младшему было только 22: истории и фото погибших в июне защитников Украины

На Донбассе погибли четверо воинов ВСУ в июне 2020 (коллаж РБК-Украина)

В июне на Донбассе погибли четверо воинов ВСУ

На Донбассе на фронте погибли в июне четверо украинских военных, а за первый месяц лета в штабе ВСУ насчитали 46 раненых бойцов в результате обстрелов оккупантов.

Самому младшему из героев, отдавших жизнь за Украину в зоне проведения ООС, было только 22 года. Самому старшему - 45. Об этом передает "Новинарня".

Согласно информации с официальных сводок пресс-центра ООС, в течение июня обстрелов со стороны врага было 337, то есть более 11 в среднем каждый день.

Всего же без раненых и погибших на фронте с украинской стороны в июне обошлись только 5 суток.

45-летний прапорщик Леонид Добрянский с позывным "Старый" был командиром отделения взвода управления разведывательной роты 30 ОМБр им. князя Константина Острожского. Офицер погиб 13 июня от тяжелой минно-взрывной травмы во время боевого задания в Попаснянском районе Луганской области.

Леонид Цезарович Добрянский родился 31 июля 1974 года в Ружинском районе под Житомиром. В 1992 году отслужил срочную службу в армии, закончил школу прапорщиков, и в 1999 году уволился из рядов ВСУ.

Проживал вместе с семьей в Киеве, где работал на авиационном заводе ГП "Антонов" плавильщиком металла и сплавов 4-го разряда. Параллельно окончил авиационный техникум по специальности "Производство авиационных летательных аппаратов".

С начала российской военной агрессии против Украины - весной 2014-го - Добрянский был мобилизован. До 2015 года воевал в составе 72-й механизированной бригады. В Червонопартизанске в Луганской области получил боевое травмирования - был контужен. Сразу после лечения вернулся на фронт.

Леонид Добрянский с позывным "Старый" (Фото: facebook.com/30brigade)

Осенью 2015 года Леонид подписал контракт с 30-й механизированной бригадой, должность - командир отделения взвода управления разведроты. Прошел много "горячих точек" АТО / ООС, в частности бои на Светлодарской дуге.

По завершении контракта в июле 2020-го он мечтал отпраздновать свадьбу своей 24-летней дочери, очень ждал внуков. При этом Добрянский все равно планировал вскоре вернуться в ряды бригады.

Офицера похоронили на военном Лукьяновском кладбище в Киеве. У Леонида остались жена и дочь.

24-летний старший матрос Илья Струк из 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ 17 июня получил фатальное пулевое ранение при вражеском обстреле во время боевого дежурства под Торецком недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области.

Илья родился 1 августа 1995 в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области в многодетной семье. Планировал стать священником, учился в Почаевской духовной семинарии, был пономарем в Свято-Николаевском храме, а после начала войны отправился на защиту страны от захватчиков.

В 2014-м Струк стал старшим матросом, гранатометчиком 503-го отдельного батальона морской пехоты, когда ему не исполнилось еще и 19 лет.

Морпех Илья Струк (Фото: facebook.com)

На фронте Илья получил ранения, но это не помешало ему подписать контракт на дальнейшую службу. В последнее время парень планировал жениться, собирался поступить на офицерские курсы.

Похоронили Илью Струка на кладбище в селе Поничев вблизи Летничье.

У бойца остались мать, брат и две сестры.

Старший солдат Богдан Коваленко с позывным "Геркулес" был наводчиком-оператором 2-го разведывательного взвода 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы. 22-летний воин погиб 18 июня от пули вражеского снайпера во время боевого дежурства в районе Авдеевки Донецкой области.

Богдан родился 2 января 1998 года в поселке Новая Водолага под Харьковом. Интересовался информатикой, правоведением, занимался спортом - посещал футбольную секцию при ДЮСШ.

Контракт с ВСУ подписал в 2017-м, и после обучения в центре "Десна" пришел в 54 отдельную мехбригаду.

Военный ВСУ Богдан Коваленко (Фото: facebook.com/Sistermercikharkivukrain)

После завершения контракта он мечтал стать спецназовцем.

После ранения поздно вечером 18 июня Богдан скончался во время эвакуации в лечебное учреждение.

Коваленко похоронили в родной Новой Володаге. У парня остались отец и бабушка.

Сержант Иван Дедюх из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" погиб 27 июня возле села Старогнатовка Бойковского района Донецкой области от многочисленных осколочных ранений - во время во время инженерного оборудования позиций подразделения произошел взрыв неизвестного боеприпаса.

Иван родился в Тернополе 21 января 1983 года. Окончил профтехучилище, отслужил "строчку" в армии. Работал на разных работах.

В 2014 году отправился на фронт на Донбассе в составе 128-й горно-штурмовой бригады. Отслужив год, демобилизовался, но вскоре снова вернулся в ВСУ, уже на контракт - в 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Повторно подписал контракт в апреле 2020-го. Был младшим сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й ОМБР.

Воин ВСУ Иван Дедюх (Фото: facebook.com)

Похороны Дедюха назначили на первый день июня в родном Тернополе.

У Ивана остались родители, жена и двое детей.

Ранее под Луганском погиб легендарный комбат полковник полиции Сергей Губанов.

Напомним, что в Украине будут по-новому провожать героев в последний путь.

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Автор: Владимир Костырин