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В Славутиче украинцы шлют оккупантов в сторону русского корабля (видео)

Новина українською →
Славутич, Суббота 26 марта 2022 14:49
В Славутиче украинцы шлют оккупантов в сторону русского корабля (видео) В Славутиче люди выгоняют оккупантов домой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

26 марта российские войска вошли в Славутич Киевской области. Местные жители, рискуя своей жизнью, гонят российских военных домой.

Видео появилось в Telegram-канале "Война с оккупантами".

"В Славутиче люди показывают оркам их будущее направление", - подписали видео.

Украинцы в центре города скандируют захватчикам: "Домой", "На х*й".

Оккупанты в своей манере применяют оружие против мирных людей.

Люди пытаются прогнать оккупантов, а те в ответ стреляют в воздух, чтобы еще более запугать.

Днем в Славутиче оккупанты пытаются разогнать митинг, кидают светошумовые гранаты.

Как заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк во второй половине дня оккупанты вышли за пределы Славутича. Однако местный городской совет отмечает, что российская техника все-таки передвигается по городу в поисках оружия на руках у населения.

Напомним, вчера городские власти Славутича запрещали жителям передвигаться по городу из-за российских снайперов.

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