У Славутичі українці шлють окупантів у бік російського корабля (відео)

"У Славутичі люди показують оркам їх майбутній напрямок", - підписали відео.

Українці в центрі міста скандують загарбникам:"Додому","На х*й".

Окупанти у своїй манері застосовують зброю проти мирних людей.

Люди намагаються прогнати окупантів, а ті у відповідь стріляють у повітря, щоб ще більше залякати.

Вдень у Славутичі окупанти намагаються розігнати мітинг, кидають світлошумові гранати.

Як заявила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у другій половині дня окупанти вийшли за межі Славутича. Однак місцева міська рада зазначає, що російська техніка все-таки пересувається по місту в пошуках зброї на руках у населення.