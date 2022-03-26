У Славутичі українці шлють окупантів у бік російського корабля (відео)
26 березня російські війська увійшли до Славутича Київської області. Місцеві жителі, ризикуючи своїм життям, женуть російських військових додому.
Відео з'явилося в Telegram-каналі "Війна з окупантами".
"У Славутичі люди показують оркам їх майбутній напрямок", - підписали відео.
Українці в центрі міста скандують загарбникам:"Додому","На х*й".
Окупанти у своїй манері застосовують зброю проти мирних людей.
Люди намагаються прогнати окупантів, а ті у відповідь стріляють у повітря, щоб ще більше залякати.
Вдень у Славутичі окупанти намагаються розігнати мітинг, кидають світлошумові гранати.
Як заявила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у другій половині дня окупанти вийшли за межі Славутича. Однак місцева міська рада зазначає, що російська техніка все-таки пересувається по місту в пошуках зброї на руках у населення.
Нагадаємо, вчора міська влада Славутича забороняла жителям пересуватися містом через російських снайперів.
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