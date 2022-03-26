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У Славутичі українці шлють окупантів у бік російського корабля (відео)

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Славутич, Субота 26 березня 2022 14:49
У Славутичі українці шлють окупантів у бік російського корабля (відео) У Славутичі люди виганяють окупантів додому (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

26 березня російські війська увійшли до Славутича Київської області. Місцеві жителі, ризикуючи своїм життям, женуть російських військових додому.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Війна з окупантами".

"У Славутичі люди показують оркам їх майбутній напрямок", - підписали відео.

Українці в центрі міста скандують загарбникам:"Додому","На х*й".

Окупанти у своїй манері застосовують зброю проти мирних людей.

Люди намагаються прогнати окупантів, а ті у відповідь стріляють у повітря, щоб ще більше залякати.

Вдень у Славутичі окупанти намагаються розігнати мітинг, кидають світлошумові гранати.

Як заявила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у другій половині дня окупанти вийшли за межі Славутича. Однак місцева міська рада зазначає, що російська техніка все-таки пересувається по місту в пошуках зброї на руках у населення.

Нагадаємо, вчора міська влада Славутича забороняла жителям пересуватися містом через російських снайперів.

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