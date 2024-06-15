Слава Демин: С Ксенией Мишиной нас уже ничего не связывает
Блогер и журналист Слава Демин берет интервью у многих звезд, медийных персон и даже у людей со скандальной репутацией. Недавно он выпустил видео с Анной Алхим, а затем - со Спартаком Субботой.
В интервью РБК-Украина Демин эксклюзивно рассказал, как он реагирует на критику, почему звал на интервью этих персон, свободно ли его сердце, когда он планирует обновлять данные в ТЦК и боится ли он мобилизации.
– Недавно вы взяли интервью у блогерши Анны Алхим, а затем у "психолога" Спартака Субботы. На фоне этого сеть начала обвинять вас в том, что вы якобы "тянете в инфопространство" персон с не очень хорошей репутацией. Что вы думаете об этих скандалах и хейтах?
– Как мы можем определить, много хейта или нет. К примеру, видео с Алхим, где-то 300 тысяч просмотров и пусть будет 2 тысячи комментариев. Из этих 2 тысяч отрицательных - 1 тысяча. Много или мало? Где это градация нормальности?
Что касается того, что говорят, что я тяну таких персонажей. Я считаю, что я не нарушаю ни одного закона, который есть в Уголовном кодексе Украины. Который есть в принципе в законодательстве. Это не государственная измена, брать интервью у гражданина Украины.
Я не вижу в этом никакой зрады. Если этим человеком не занимается СБУ, другие органы, то есть, он не под следствием. Соответственно он - обычный гражданин Украины, который тоже имеет право быть где угодно, в любом публичном пространстве.
Мои интервью больше о том, благодаря чему или вопреки чему человек стал таким. Он может быть противоречивым, он может не нравиться даже 50% граждан Украины. Но почему? Если бы у меня была возможность брать интервью у российских пленных, я бы наверняка тоже взял. Чтобы спросить - зачем. Вот Золкин, например, берет интервью у пленных. Я не слышал, чтобы его обвиняли в том, что он тянет в информационное пространство Украины россиян.
Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)
– Что вы думаете именно об Алхим и скандалах вокруг нее?
– Я просто знаю ситуацию Алхим, я знаю, что у нее есть эта принципиальная позиция. Потому что ее постоянно "травят". Это травля, это буллинг человека за то, что он не делает то, чего хотят другие. Я за украинизацию, я сам из русскоговорящей семьи, но перешел на украинский. И нормально к такому отношусь. Я патриот Украины и считаю, что один-единственный украинский язык должен быть.
Но когда человека начинают травить и заниматься буллингом, для меня это удивительно. И я понимаю, что Алхим заняла принципиальную позицию и мне было интересно показать зрителям, почему именно она заняла такую принципиальную позицию. Какие у нее отношения с родителями, с другими людьми, с бывшим мужем? И благодаря этому, возможно, понять, почему именно она так себя ведет. Я же спрашивал ее в интервью: если тебя не будут "травить", ты готова перейти на украинский? Она мне сказала "да".
Анна Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim)
– А как вы оцениваете свое интервью с Субботой?
– Опять же, неоднозначный персонаж. Кто-то считает его лжецом, кто-то считает его профессионалом, кто-то считает, что у него нет образования. Но он как украинец, в принципе, имеет право появляться в любом пространстве. И мне было интересно, почему он недоговаривал определенную информацию, почему он именно так себя вел с друзьями и многое другое.
И мне стало в какой-то момент понятно. А то, что меня обвиняют в том, что я их тяну и поддерживаю - я нигде не говорил, что поддерживаю этих гостей и других в том числе.
Демин и суббота (скриншот)
– Как вы реагируете на критику и негативные комментарии?
– Как только я беру интервью у человека, который не нравится определенным блогерам, или как я их еще называю - "недоэкспертами", то сразу начинают поднимать бучу. Я задаю вопрос: а кто же тогда хайпится?
Я не понимаю, почему люди зависят от мнения каких-то YouTube-блогеров и кого-то другого. Я понимаю, кто такой Чикатило, да. От того, что я посмотрю интервью с ним, я не стану серийным убийцей. Если мне что-то не нравится, то трудно изменить это мнение. И потому странно, когда говорят, что я "тяну". Чтобы что?
Вот, например, с тем Спартаком - очень много разногласий. Очень много спорных мыслей его у меня в интервью. И мне это нравится, что эта противоречивость, она тоже видна зрителям. Тем зрителям, которые действительно хотят разобраться. А не просто услышали или увидели в YouTube-канале название видео "Демин тянет русскомирного Субботу". И все, и они идут и пишут какие-то комментарии.
Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)
– Удаляете ли вы комментарии от хейтеров?
– Не ту цель преследуют те блогеры, которые хейтят и меня в том числе. И после того, как они меня хейтят, ко мне приходят на страницу их зрители и пишут "чтобы я сдох". Это их цель? Для меня это удивительно. Я хочу верить, что это не так.
Я себе выбрал классный выбор. Если я считаю, что этот комментарий или этот пользователь на моей странице, а это моя страница, я ее веду, я имею право делать что угодно, если это не противоречит законодательству. Если этот человек или комментарий токсичен, я считаю, что он токсичен, я не стесняюсь блокировать и удалять этот комментарий. И я не считаю, что я убегаю от демократии.
Как Демин реагирует на критику (фото: instagram.com/slavademin_official)
– В прошлом году вы говорили, что пытались договориться с репером Потапом по поводу интервью. Сейчас что-нибудь изменилось?
– Мы с Потапом и разговаривали лично и он мне говорил, практически процитирую: "Слава, все сделаем, свяжись с моими девочками-пиарщицами". Я связывался и ответа не последовало. Так было несколько раз, когда я писал, звонил. И это было так. Это все, что я получал.
И мне, опять же, было бы интересно с Потапом сделать интервью, чтобы понять, действительно ли он потерялся в построении нового украинского шоу-бизнеса и пытался строить свое возвращение на основе тех знаний, которые раньше у него были в прошлой жизни. Или он уже изначально понимал, что это не то, куда он идет. Мне действительно интересно разобраться, возможно, даже для себя.
Демин высказался о Потапе (фото: instagram.com/realpotap)
– Это так же, как с Олегом Винником и Владом Ямой, ведь люди до сих пор интересуются, что с ними. Но почти никакого фидбека нет.
– Ну, от Ямы получил. Я брал у него интервью. И тогда он ответил об Америке. Все, у меня больше не было вопросов.
– Вы видели новое интервью с Дмитрием Гордоном, где он высказался по поводу вас как интервьюера. "Он хочет понравиться своим собеседникам, а это мне не нравится", - сказал журналист. Что вы можете ответить на это?
– Да, видел. Мне льстит то, что человек, который снимает и делает интервью более 30 лет, я считаю, что это высокая оценка меня. По сравнению с другими интервьюерами, это прямо высокая оценка. Мне это льстит.
Он, наверное, опирался больше на наше интервью по поводу того, что я стараюсь как-то понравиться. Но когда я делал интервью с Дмитрием, у меня была несколько иная подача интервью и другое видение самих интервью. Сейчас они глубже.
Я считаю Дмитрия Гордона большим профессионалом своего дела. Человеком, который круто делает интервью. О позиции и так далее мы сейчас не будем говорить. Я уже говорил о том, почему он делает интервью на русском, почему он публикует какие-то посты о россиянах. Потому что он хочет показать самим россиянам, потому что у него большая российская аудитория, что они дебилы.
Демин ответил Гордону (фото: instagram.com/slavademin_official)
– В апреле вы намекали на то, что ваше сердце уже не свободно. К тому же появлялись слухи, что между вами и Ксением Мишиной были какие-то отношения. Теперь ваше сердце свободно?
– Я отвечу так: с Ксенией Мишиной нас уже ничего не связывает. Этого будет достаточно. По поводу нынешних отношений, я пока не готов об этом говорить.
Демин и Мишина (фото: instagram.com/slavademin_official)
– Сейчас активно обсуждается тема мобилизации и обновления данных. Скажите, а вы обновили данные в ТЦК?
– Я несколько раз пытался обновить данные. У меня не получилось, потому что большие очереди. Поэтому я сейчас жду, когда немножко спадут все эти очереди. Потому что я просто у меня нет физически времени стоять там по 3-4 часа.
Вы видите, как Анатолий Анатолич ходит? У него трое детей, ему просто нужны все эти результаты, а он этого тоже не может сделать. Потому я жду, но я готов, это закон.
– Если вас мобилизуют, вы боитесь этого или нет? Вы боитесь оказаться на фронте?
– А какой выход? Ну, боятся все, да, это честно. Все боятся смерти, все боятся войны. Но если так случится, прятаться или убегать за границу не буду, это точно не обо мне.
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