Слава Дьомін про "Євробачення": Конкурс здався слабкішим за попередній, не бачив явного переможця

– Як вам виступ Ziferblat, які посіли 9-те місце? Він виправдав ваші очікування?

– Мені виступ загалом сподобався. Єдине, я не до кінця зрозумів суті номера. Дуже хотілось тих самих квітів і зеленої трави, які були на Нацвідборі. Але, думаю, режисеру-постановнику і хлопцям було видніше

– А що скажете щодо переможця, який надихався путіністкою? Чому на "Євробаченні" ніби вдавали, що цього нема?

– Я думаю, не всі там навіть розуміли хто така Нетребко. Та й окрім України ніде сильно про це не говорилося. Щодо пісні, то, на мою думку, перемогла оригінальність. Бо ніхто цього року більше не співав оперу.

– Цього року на "Євробаченні" виступав ще й Томі Кеш. Як реагували на його виступ та на його персону в цілому?

– Я не зрозумів загального захоплення цією піснею і цим артистом. Мені пісня не сподобалась.

Дьомін оцінив виступ Ziferblat на "Євробачення" (фото: Getty Images)

– Кого ви бачили переможцем? Хтось став найбільшим розчаруванням?

– Загалом, мені цьогорічний конкурс здався слабкішим за попередній. Я не бачив явного переможця. Але, особисто мені сподобався представник Норвегії і представниця Данії.

– На вашу думку, хто б міг гідно представити нас наступного року?

– Я вважаю, що не від імені артиста залежить успіх, а від пісні, постановки та промо перед самим виступом. Але скажу точно, що з кожним роком дивувати публіку стає все важче

– Чому Ziferblat так багато критикували? Якби був хтось інший, якийсь інший артист з Нацвідбору - було б так само?

– Думаю, творчість гурту Ziferblat - це не музика для мас-маркету. Тому були ті, хто в них не вірив. Але ж ці артисти - українці. І вважаю, що якщо за них проголосувала більшість, то наша задача - підтримати.

Бо що дасть ця критика після перемоги на Нацвідборі? Відповідь: лише демотивацію артиста. А це призведе до гіршого виступу. Тому я за те, щоб ми - українці, завжди підтримували своїх.