Слава Демин о "Евровидении": Конкурс показался слабее предыдущего, не видел явного победителя

– Как вам выступление Ziferblat, занявших 9-е место? Оно оправдало ваши ожидания?

– Мне выступление в целом понравилось. Единственное, я не до конца понял сути номера. Очень хотелось тех самых цветов и зеленой травы, которые были на Нацотборе. Но, думаю, режиссеру-постановщику и ребятам было виднее

– А что скажете насчет победителя, который вдохновлялся путинисткой? Почему на "Евровидении" будто делали вид, что этого нет?

– Я думаю, не все там даже понимали кто такая Нетребко. Да и кроме Украины нигде сильно об этом не говорилось. Что касается песни, то, по моему мнению, победила оригинальность. Потому что никто в этом году больше не пел оперу.

– В этом году на "Евровидении" выступал еще и Томи Кэш. Как реагировали на его выступление и на его персону в целом?

– Я не понял общего восхищения этой песней и этим артистом. Мне песня не понравилась.

Демин оценил выступление Ziferblat на "Евровидении" (фото: Getty Images)

– Кого вы видели победителем? Кто-то стал самым большим разочарованием?

– В общем, мне нынешний конкурс показался слабее предыдущего. Я не видел явного победителя. Но, лично мне понравился представитель Норвегии и представительница Дании.

– По вашему мнению, кто бы мог достойно представить нас в следующем году?

– Я считаю, что не от имени артиста зависит успех, а от песни, постановки и промо перед самим выступлением. Но скажу точно, что с каждым годом удивлять публику становится все труднее

– Почему Ziferblat так много критиковали? Если бы был кто-то другой, какой-то другой артист из Нацотбора - было бы так же?

– Думаю, творчество группы Ziferblat - это не музыка для масс-маркета. Поэтому были те, кто в них не верил. Но ведь эти артисты - украинцы. И считаю, что если за них проголосовало большинство, то наша задача - поддержать.

Потому что что даст эта критика после победы на Нацотборе? Ответ: только демотивацию артиста. А это приведет к худшему выступлению. Поэтому я за то, чтобы мы - украинцы, всегда поддерживали своих.