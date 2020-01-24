Сладкое для детей: названы вредные и полезные вкусняшки

Сладости для детей (фото: коллаж РБК-Украина)

Педиатр рассказала об опасных и полезных сладостях для детей

Сладости для детей довольно часто могут нести в себе опасность, поскольку некоторые из них, такие как слаймы, могут попасть в организм ребенка и вызвать кашель. Одной девочке пришлось делать бронхоскопию, потому что бронхи были залеплены липкой массой.

При этом данную массу не так просто удались из организма, поскольку при температуре тела она начинает растекаться. Ребенку пришлось несколько раз с помощью бронхоскопа чистить бронхи.

Кроме того, девочка после чистки находилась на искусственной вентиляции легких, потому, что они отекли. Лечение еще осложнило то, что яркая краска слайма, который также называют "лизуном", токсична для слизистой дыхательных путей. Об этом "Фактам" рассказала педиатр отделения младшего детства Национальной детской клинической больницы "Охматдет" Светлана Онысько.

Сладости, которые не стоит давать детям

Жевательные конфеты, особенно желейные детям лучше не давать, как и "резиновых" мишек, поскольку при их изготовлении часто используют искусственные загустители, в которые добавляют красители и ароматизаторы.

Такие сладости оказывают очень токсичное влияние на слизистую оболочку желудка. Один мальчик каждый день ел по маленькой пачке желейных мишек и потом он отказался от обычной еды, у него также была рвота. А анализы показали низкое количество гемоглобина в крови. Когда ребенку сделали гастроскопию, то увидели эрозии в желудке.

Какие сладости можно давать детям

В качестве десерта детям можно предложить яблоко, грушу или другие фрукты. Также можно дать пару карамелек и маленький квадратик качественного шоколада.

Другие опасности

Родителям также стоит быть внимательными к деталям игрушек, поскольку магнитики и батарейки могут попасть в организм детей. Дети часто все тянут в рот и глотают. Иногда это может вызвать серьезные проблемы пищеварительного тракта.

Также от детей нужно прятать бытовую химию, потому, что ребенок может найти чистящее средство и выпить его. При этом такие средства содержат в себе кислоту или щелочь из-за чего может возникнуть ожог пищевода или желудка, а также дыхательных путей.

От детей также необходимо прятать лекарства, поскольку иногда они могут привлечь детей красивой упаковкой.