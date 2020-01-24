ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сладкое для детей: названы вредные и полезные вкусняшки

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 19:23
Сладкое для детей: названы вредные и полезные вкусняшки
Сладости для детей (фото: коллаж РБК-Украина)

Педиатр рассказала об опасных и полезных сладостях для детей

Сладости для детей довольно часто могут нести в себе опасность, поскольку некоторые из них, такие как слаймы, могут попасть в организм ребенка и вызвать кашель. Одной девочке пришлось делать бронхоскопию, потому что бронхи были залеплены липкой массой.

При этом данную массу не так просто удались из организма, поскольку при температуре тела она начинает растекаться. Ребенку пришлось несколько раз с помощью бронхоскопа чистить бронхи.

Кроме того, девочка после чистки находилась на искусственной вентиляции легких, потому, что они отекли. Лечение еще осложнило то, что яркая краска слайма, который также называют "лизуном", токсична для слизистой дыхательных путей. Об этом "Фактам" рассказала педиатр отделения младшего детства Национальной детской клинической больницы "Охматдет" Светлана Онысько.

Сладости, которые не стоит давать детям

Жевательные конфеты, особенно желейные детям лучше не давать, как и "резиновых" мишек, поскольку при их изготовлении часто используют искусственные загустители, в которые добавляют красители и ароматизаторы.

Такие сладости оказывают очень токсичное влияние на слизистую оболочку желудка. Один мальчик каждый день ел по маленькой пачке желейных мишек и потом он отказался от обычной еды, у него также была рвота. А анализы показали низкое количество гемоглобина в крови. Когда ребенку сделали гастроскопию, то увидели эрозии в желудке.

Какие сладости можно давать детям

В качестве десерта детям можно предложить яблоко, грушу или другие фрукты. Также можно дать пару карамелек и маленький квадратик качественного шоколада.

Другие опасности

Родителям также стоит быть внимательными к деталям игрушек, поскольку магнитики и батарейки могут попасть в организм детей. Дети часто все тянут в рот и глотают. Иногда это может вызвать серьезные проблемы пищеварительного тракта.

Также от детей нужно прятать бытовую химию, потому, что ребенок может найти чистящее средство и выпить его. При этом такие средства содержат в себе кислоту или щелочь из-за чего может возникнуть ожог пищевода или желудка, а также дыхательных путей.

От детей также необходимо прятать лекарства, поскольку иногда они могут привлечь детей красивой упаковкой.

Этот симптом может быть очень опасным: врачи сделали новое заявление Под Николаевом родители морили ребенка голодом: на квартиру страшно смотреть
Новости Украины здоровьепреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь