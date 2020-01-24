Солодке для дітей: названі шкідливі і корисні ласощі

Солодощі для дітей (фото: колаж РБК-Україна)

Педіатр розповіла про небезпечні та корисні солодощі для дітей

Солодощі для дітей досить часто можуть нести в собі небезпеку, оскільки деякі з них, такі як слайми, можуть потрапити в організм дитини і викликати кашель. Одній дівчинці довелося робити бронхоскопію, тому що бронхи були заліплені липкою масою.

При цьому дану масу не так просто вивести з організму, оскільки при температурі тіла вона починає розтікатися. Дитині довелося кілька разів за допомогою бронхоскопа чистити бронхи.

Крім того, дівчинка після чищення перебувала на штучній вентиляції легень, тому, що вони набрякли. Лікування ще ускладнило те, що яскрава фарба слайма, який також називають "лизуном", токсична для слизової дихальних шляхів. Про це "Фактам" розповіла педіатр відділення молодшого дитинства Національної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" Світлана Ониська.

Солодощі, які не варто давати дітям

Жувальні цукерки, особливо желейні дітям краще не давати, як і "гумових" ведмедиків, оскільки при їх виготовленні часто використовують штучні загусники, в які додають фарбники і ароматизатори.

Такі солодощі мають дуже токсичний вплив на слизову оболонку шлунка. Один хлопчик кожен день їв по маленькій пачці желейних ведмедиків і потім він відмовився від звичайної їжі, у нього також була блювота. А аналізи показали низьку кількість гемоглобіну в крові. Коли дитині зробили гастроскопію, то побачили ерозії в шлунку.

Які солодощі можна давати дітям

В якості десерту дітям можна запропонувати яблуко, грушу або інші фрукти. Також можна дати пару карамельок і маленький квадратик якісного шоколаду.

Інші небезпеки

Батькам також варто бути уважними до деталей іграшок, оскільки магнітики та батарейки можуть потрапити в організм дітей. Діти часто все тягнуть до рота і ковтають. Іноді це може викликати серйозні проблеми травного тракту.

Також від дітей потрібно ховати побутову хімію, тому, що дитина може знайти засіб для чищення і випити його. При цьому такі засоби містять в собі кислоту або луг через що може виникнути опік стравоходу чи шлунка, а також дихальних шляхів.

Від дітей також необхідно ховати ліки, оскільки іноді вони можуть залучити дітей красивою упаковкою.