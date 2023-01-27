Слабосолоний чи в олії? Експертка назвала кращий оселедець

Чистити оселедець не любить ніхто, тому часто ми вибираємо вже готовий варіант - почищена рибка, приправлена олією чи чимось іще. Але це не зовсім правильно, адже у слабосолоного оселедця є свої переваги.
Про це розповіла в Instagram експертка з харчування Наталія Мазурик.
Найбільша цінність оселедця в тому, що він містить Омега-3 - поліненасичені жирні кислоти.
Дослідження показують, що зараз люди їдять мало Омега-3 і, як мінімум, в 10 разів менше, ніж Омега-6. А має бути баланс.
Річ у тім, що перебір Омега-6 призводить до запалень та спазмів в організмі. Омега-3 має ці запалення знімати. Але через дефіцит цього не відбувається.
Соняшникова олія - це і є Омега-6. І якщо оселедець в соняшниковій олії, тоді цінність Омега-3, що є в рибі, нівелюється.
Це оливкова олія, адже вона містить поліненасичені жирні кислоти Омега-9, які є нейтральною і не впливають на баланс Омега-3.
Оселедець очищений!
Раніше ми писали, як правильно вибрати оливкову олію, щоб не натрапити на підробку.
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