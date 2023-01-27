Слабосоленая или в масле? Эксперт назвала лучшую сельдь

Почему нужно выбирать слабосоленую сельдь

Наибольшая ценность сельди в том, что она содержит Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты.

Исследования показывают, что сейчас люди едят мало Омега-3 и как минимум в 10 раз меньше, чем Омега-6. А должен быть баланс.

Почему плохо мало Омега-3 и много Омега-6

Дело в том, что перебор Омега-6 приводит к воспалениям и спазмам в организме. Омега-3 должна эти воспаления снимать. Но из-за дефицита этого не происходит.

Подсолнечное масло – это и есть Омега-6. И если сельдь в подсолнечном масле, тогда ценность Омега-3, находящаяся в рыбе, нивелируется.

Какое масло лучше добавлять в сельдь

Это оливковое масло, ведь оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-9, которые являются нейтральным и не влияют на баланс Омега-3.

Как быстро почистить сельдь

Вымойте рыбу и промокните ее бумажными полотенцами.

Отрежьте голову и извлеките из рыбы внутренности. Вымойте хорошо селедку внутри и промокните полотенцами.

Сделайте надрез сверху, где пловец и вырежьте его.

Далее от этого разреза вы сможете легко снять шкурку.

Возьмите селедку за хвост двумя руками и разделите филе на спинку и ребра по боковой линии, проходящей по всему телу рыбы. Ребра останутся на хребте.

Далее возьмитесь за позвоночник со стороны головы двумя пальцами – большим и указательным, и пройдитесь вдоль всего позвоночника к хвосту.

Сельдь очищена!