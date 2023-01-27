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Слабосолоний чи в олії? Експертка назвала кращий оселедець

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П'ятниця 27 січня 2023 15:15
Слабосолоний чи в олії? Експертка назвала кращий оселедець Який оселедець краще вибрати (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Чистити оселедець не любить ніхто, тому часто ми вибираємо вже готовий варіант - почищена рибка, приправлена олією чи чимось іще. Але це не зовсім правильно, адже у слабосолоного оселедця є свої переваги.

Про це розповіла в Instagram експертка з харчування Наталія Мазурик.

Чому треба вибирати слабосолоний оселедець

Найбільша цінність оселедця в тому, що він містить Омега-3 - поліненасичені жирні кислоти.

Дослідження показують, що зараз люди їдять мало Омега-3 і, як мінімум, в 10 разів менше, ніж Омега-6. А має бути баланс.

Чому погано мало Омега-3 і багато Омега-6

Річ у тім, що перебір Омега-6 призводить до запалень та спазмів в організмі. Омега-3 має ці запалення знімати. Але через дефіцит цього не відбувається.

Соняшникова олія - це і є Омега-6. І якщо оселедець в соняшниковій олії, тоді цінність Омега-3, що є в рибі, нівелюється.

Яку олію краще додавати в оселедець

Це оливкова олія, адже вона містить поліненасичені жирні кислоти Омега-9, які є нейтральною і не впливають на баланс Омега-3.

Як швидко почистити оселедець

  • Вимийте рибу і промокніть її паперовими рушниками.
  • Відріжте голову і вийміть з риби нутрощі. Вимийте гарно оселедець всередині і промокніть рушниками.
  • Зробіть надріз зверху, де плавець і виріжте його.
  • Далі від цього розрізу ви зможете легко зняти шкірку.
  • Візьміть оселедець за хвіст двома руками і розділіть філе на спинку і ребра по бічній лінії, що проходить по всьому тілу рибини. Ребра залишаться на хребті.
  • Далі візьміться за хребет з боку голови двома пальцями - великим і вказівним, і пройдіться уздовж всього хребта до хвоста.

Оселедець очищений!

Раніше ми писали, як правильно вибрати оливкову олію, щоб не натрапити на підробку.

Також читайте, як правильно вибрати мед для здоров'я.

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