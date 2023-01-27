Слабосоленая или в масле? Эксперт назвала лучшую сельдь
Чистить сельдь не любит никто, поэтому часто мы выбираем уже готовый вариант – почищенная рыбка, приправленная растительным маслом или чем-то еще. Но это не совсем правильно, ведь у слабосоленой сельди есть свои преимущества.
Об этом рассказала в Instagram эксперт по питанию Наталья Мазурик.
Почему нужно выбирать слабосоленую сельдь
Наибольшая ценность сельди в том, что она содержит Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты.
Исследования показывают, что сейчас люди едят мало Омега-3 и как минимум в 10 раз меньше, чем Омега-6. А должен быть баланс.
Почему плохо мало Омега-3 и много Омега-6
Дело в том, что перебор Омега-6 приводит к воспалениям и спазмам в организме. Омега-3 должна эти воспаления снимать. Но из-за дефицита этого не происходит.
Подсолнечное масло – это и есть Омега-6. И если сельдь в подсолнечном масле, тогда ценность Омега-3, находящаяся в рыбе, нивелируется.
Какое масло лучше добавлять в сельдь
Это оливковое масло, ведь оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-9, которые являются нейтральным и не влияют на баланс Омега-3.
Как быстро почистить сельдь
- Вымойте рыбу и промокните ее бумажными полотенцами.
- Отрежьте голову и извлеките из рыбы внутренности. Вымойте хорошо селедку внутри и промокните полотенцами.
- Сделайте надрез сверху, где пловец и вырежьте его.
- Далее от этого разреза вы сможете легко снять шкурку.
- Возьмите селедку за хвост двумя руками и разделите филе на спинку и ребра по боковой линии, проходящей по всему телу рыбы. Ребра останутся на хребте.
- Далее возьмитесь за позвоночник со стороны головы двумя пальцами – большим и указательным, и пройдитесь вдоль всего позвоночника к хвосту.
Сельдь очищена!
Раньше мы писали, как правильно выбрать оливковое масло, чтобы не попасть на подделку.
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