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Скумбрія холодного копчення вдома: без коптильні і зайвої мороки

Як приготувати скумбрію холодного копчення вдома (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, щоб приготувати скумбрію холодного копчення вдома, не потрібна, ані власна коптильня, ані зайві зусилля.

Рецептом смачної рибки поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.

Інгредієнти:

  • Скумбрія свіжоморожена - 1 кг
  • Цибулеве лушпиння з 5 головок цибулі
  • Чай чорний - 1 ст. л. (або 3 пакетика)
  • Сіль - 1 ст. л. (30 г)
  • Цукор - 1/2 ст. л.
  • Вода - 1 л
  • Чорний перець горошком - 10 шт.
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Рідкий дим - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування

Зробіть розсіл: покладіть в каструлю цибулиння, чай, сіль, цукор. Залийте водою, додайте перець і лавровий листок. Закип'ятіть рідину, вимкніть і залиште до повного остигання.

Тим часом підготуйте рибу. Почистіть її від голови, нутрощів, добре вимийте і просушіть. Викладіть рибу в ємність для засолювання.

Додайте до холодного розсолу рідкий дим і залийте ним скумбрію. Накрийте рибу плівкою і поставте в холодильник.

Просушіть рибу, підвісивши на шпажки чи шампури протягом двох годин.

Раніше ми писали, як приготувати скумбрію пряного посолу.

Крім того кулінар розповів, як зробити кільку по-одеськи вдома.

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