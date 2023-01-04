Скумбрія холодного копчення вдома: без коптильні і зайвої мороки

Виявляється, щоб приготувати скумбрію холодного копчення вдома, не потрібна, ані власна коптильня, ані зайві зусилля.
Рецептом смачної рибки поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.
Зробіть розсіл: покладіть в каструлю цибулиння, чай, сіль, цукор. Залийте водою, додайте перець і лавровий листок. Закип'ятіть рідину, вимкніть і залиште до повного остигання.
Тим часом підготуйте рибу. Почистіть її від голови, нутрощів, добре вимийте і просушіть. Викладіть рибу в ємність для засолювання.
Додайте до холодного розсолу рідкий дим і залийте ним скумбрію. Накрийте рибу плівкою і поставте в холодильник.
Просушіть рибу, підвісивши на шпажки чи шампури протягом двох годин.
Раніше ми писали, як приготувати скумбрію пряного посолу.
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