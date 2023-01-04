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Скумбрия холодного копчения дома: без коптильни и излишней мороки

Как приготовить скумбрию холодного копчения дома (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, чтобы приготовить скумбрию холодного копчения дома, не нужна ни собственная коптильня, ни лишние усилия.

Рецептом вкусной рыбки поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.

Ингредиенты:

  • Скумбрия свежемороженая – 1 кг
  • Луковая шелуха из 5 головок лука
  • Чай черный – 1 ст. л. (или 3 пакетика)
  • Соль – 1 ст. л. (30 ч)
  • Сахар – 1/2 ст. л.
  • Вода – 1 л
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Жидкий дым – 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Сделайте рассол: положите в кастрюлю луковицу, чай, соль, сахар. Залейте водой, добавьте перец и лавровый лист. Вскипятите жидкость, выключите и оставьте до полного остывания.

Тем временем подготовьте рыбу. Почистите ее от головы, внутренностей, хорошо вымойте и просушите. Выложите рыбу в емкость для засолки.

Добавьте к холодному рассолу жидкий дым и залейте им скумбрию. Накройте рыбу пленкой и поставьте в холодильник.

Просушите рыбу, подвесив на шпажки или шампуры в течение двух часов.

Раньше мы писали, как приготовить скумбрию пряного посола.

Кроме того, кулинар рассказал, как сделать кильку по-одесски дома.

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