Скумбрия холодного копчения дома: без коптильни и излишней мороки

Оказывается, чтобы приготовить скумбрию холодного копчения дома, не нужна ни собственная коптильня, ни лишние усилия.
Рецептом вкусной рыбки поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.
Сделайте рассол: положите в кастрюлю луковицу, чай, соль, сахар. Залейте водой, добавьте перец и лавровый лист. Вскипятите жидкость, выключите и оставьте до полного остывания.
Тем временем подготовьте рыбу. Почистите ее от головы, внутренностей, хорошо вымойте и просушите. Выложите рыбу в емкость для засолки.
Добавьте к холодному рассолу жидкий дым и залейте им скумбрию. Накройте рыбу пленкой и поставьте в холодильник.
Просушите рыбу, подвесив на шпажки или шампуры в течение двух часов.
Раньше мы писали, как приготовить скумбрию пряного посола.
Кроме того, кулинар рассказал, как сделать кильку по-одесски дома.