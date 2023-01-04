Скумбрія холодного копчення вдома: без коптильні і зайвої мороки

Виявляється, щоб приготувати скумбрію холодного копчення вдома, не потрібна, ані власна коптильня, ані зайві зусилля.

Інгредієнти:

Скумбрія свіжоморожена - 1 кг

Цибулеве лушпиння з 5 головок цибулі

Чай чорний - 1 ст. л. (або 3 пакетика)

Сіль - 1 ст. л. (30 г)

Цукор - 1/2 ст. л.

Вода - 1 л

Чорний перець горошком - 10 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Рідкий дим - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування

Зробіть розсіл: покладіть в каструлю цибулиння, чай, сіль, цукор. Залийте водою, додайте перець і лавровий листок. Закип'ятіть рідину, вимкніть і залиште до повного остигання.

Тим часом підготуйте рибу. Почистіть її від голови, нутрощів, добре вимийте і просушіть. Викладіть рибу в ємність для засолювання.

Додайте до холодного розсолу рідкий дим і залийте ним скумбрію. Накрийте рибу плівкою і поставте в холодильник.

Просушіть рибу, підвісивши на шпажки чи шампури протягом двох годин.