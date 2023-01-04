Скумбрия холодного копчения дома: без коптильни и излишней мороки
Оказывается, чтобы приготовить скумбрию холодного копчения дома, не нужна ни собственная коптильня, ни лишние усилия.
Рецептом вкусной рыбки поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.
Ингредиенты:
- Скумбрия свежемороженая – 1 кг
- Луковая шелуха из 5 головок лука
- Чай черный – 1 ст. л. (или 3 пакетика)
- Соль – 1 ст. л. (30 ч)
- Сахар – 1/2 ст. л.
- Вода – 1 л
- Черный перец горошком – 10 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Жидкий дым – 1/2 ч. л.
Пошаговое приготовление
Сделайте рассол: положите в кастрюлю луковицу, чай, соль, сахар. Залейте водой, добавьте перец и лавровый лист. Вскипятите жидкость, выключите и оставьте до полного остывания.
Тем временем подготовьте рыбу. Почистите ее от головы, внутренностей, хорошо вымойте и просушите. Выложите рыбу в емкость для засолки.
Добавьте к холодному рассолу жидкий дым и залейте им скумбрию. Накройте рыбу пленкой и поставьте в холодильник.
Просушите рыбу, подвесив на шпажки или шампуры в течение двух часов.
Раньше мы писали, как приготовить скумбрию пряного посола.
Кроме того, кулинар рассказал, как сделать кильку по-одесски дома.