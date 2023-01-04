Скумбрия холодного копчения дома: без коптильни и излишней мороки

Оказывается, чтобы приготовить скумбрию холодного копчения дома, не нужна ни собственная коптильня, ни лишние усилия.

Ингредиенты:

Скумбрия свежемороженая – 1 кг

Луковая шелуха из 5 головок лука

Чай черный – 1 ст. л. (или 3 пакетика)

Соль – 1 ст. л. (30 ч)

Сахар – 1/2 ст. л.

Вода – 1 л

Черный перец горошком – 10 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Жидкий дым – 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Сделайте рассол: положите в кастрюлю луковицу, чай, соль, сахар. Залейте водой, добавьте перец и лавровый лист. Вскипятите жидкость, выключите и оставьте до полного остывания.

Тем временем подготовьте рыбу. Почистите ее от головы, внутренностей, хорошо вымойте и просушите. Выложите рыбу в емкость для засолки.

Добавьте к холодному рассолу жидкий дым и залейте им скумбрию. Накройте рыбу пленкой и поставьте в холодильник.

Просушите рыбу, подвесив на шпажки или шампуры в течение двух часов.