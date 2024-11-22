Скульптура вартістю мільйони доларів була підпоркою дверей у сараї: що відомо про цей шедевр

У 1930-х роках міська рада в Шотландії купила мармуровий бюст за 5 фунтів. Про його цінність швидко усі забули, а останні роки він взагалі використовувався як обмежувач дверей у сільському сараї. Однак зараз цей бюст коштує майже 3 млн доларів.

Що відомо про цей шедевр та чому він настільки цінний, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Smithsonian Magazine .

Бюст 18 століття був створений відомим французьким скульптором Едме Бушардоном. Бюст зображує Джона Гордона, місцевого землевласника XVIII століття, якого вважають засновником міста Інвергордон.

Десятиліттями цей бюст виконував різні функції, а про його цінність всі забули. Зараз шедевр, який назвали "Бюст Бушардона" може бути проданий за 2,5 млн фунтів (близько 3,2 млн доларів).

Після багатьох років бюрократичних дебатів місцеві чиновники сподіваються продати цей витвір мистецтва приватному покупцеві. А виручені кошти підуть до Інвергордона, маленького містечка на півночі Шотландії, яке й придбало його у 1930 році.

Бушардона вважають попередником неокласицизму, стилю кінця 18 століття, натхненного давньогрецьким і римським мистецтвом. Він працював художником при дворі французького короля Людовика XV, і найвідомішими роботами стали "Фонтан чотирьох пір року" (1745) та "Купідон, що нарізає лук з Геркулесової палиці" (1750).

Цей бюст зараз коштує мільйони долларів (Фото: Highland Council)

Бюст Джона Гордона був створений набагато раніше. Засновник міста Інвергордон походив з родини шотландських землевласників. В юності він багато мандрував Європою і познайомився з Бушардоном в Римі. Саме там і був створений бюст в 1728 році. Згодом він багато років залишався в Інвергордонському замку родини Гордонів.

У 1930-х міська рада міста купила цей бюст на аукціоні та планувала виставити його на ратуші - на честь засновника міста. Але, як кажуть, "щось пішло не так", і бюст майже на 100 років припадав пилюкою.

Наприкінці 90-х бюст хтось помітив у сараї, де він тримав міжкімнатні двері. І його знову передали до ради міста. Місцева влада відмовилася виставляти його самостійно через велику цінність шедевра, але його позичали Лувру в Парижі у 2016 році та музею Гетті в Лос-Анджелесі у 2017 році.

Зараз бюст привернув увагу таємного покупця, який звернувся до аукціонного дому Sotheby's, щоб передати власникам свою пропозицію. А для міста Інвергордона колекціонер запропонував замовити музейну копію. Продаж став предметом тривалих дебатів, що ускладнювало процес. Але нарешті чиновники дійшли згоди.