В 1930-х годах городской совет в Шотландии купил мраморный бюст за 5 фунтов. О его ценности быстро все забыли, а в последние годы он вообще использовался как ограничитель двери в деревенском сарае. Однако сейчас этот бюст стоит около 3 млн долларов.

Что известно об этом шедевре и почему он настолько ценен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Smithsonian Magazine .

Бюст 18 века был создан известным французским скульптором Эдме Бушардоном. Бюст изображает Джона Гордона, местного землевладельца XVIII века, считающегося основателем города Инвергордон.

Десятилетиями этот бюст выполнял разные функции, а о его ценности все забыли. Сейчас шедевр, который назвали "Бюст Бушардона", может быть продан за 2,5 млн фунтов (около 3,2 млн долларов).

После многих лет бюрократических прений местные чиновники надеются продать это произведение искусства частному покупателю. А вырученные средства пойдут в Инвергордон, маленький городок на севере Шотландии, который и приобрел его в 1930 году.

Бушардона считают предшественником неоклассицизма, стиля конца 18 века, вдохновленного древнегреческим и римским искусством. Он работал художником при дворе французского короля Людовика XV, и самыми известными работами стали "Фонтан четырех времен года" (1745) и "Купидон, нарезающий лук с Геркулесовой палки" (1750).

Этот бюст сейчас стоит миллионы долларов (Фото: Highland Council)

Бюст Джона Гордона был создан гораздо раньше. Основатель города Инвергордон происходил из семьи шотландских землевладельцев. В юности он много странствовал по Европе и познакомился с Бушардоном в Риме. Там и был создан бюст в 1728 году. Впоследствии он много лет оставался в Инвергордонском замке семьи Гордонов.

В 1930-х городской совет города купил этот бюст на аукционе и планировал выставить его на ратуше – в честь основателя города. Но, как говорится, "что-то пошло не так", и бюст почти на 100 лет приходился пылью.

В конце 90-х бюст кто-то заметил в сарае, где он держал межкомнатную дверь. И его снова передали в совет города. Анджелес в 2017 году.

Сейчас бюст привлек внимание тайного покупателя, обратившегося в аукционный дом Sotheby's, чтобы передать владельцам свое предложение. А для города Инвергордона коллекционер предложил заказать музейную копию. Продажа стала предметом длительных дебатов, что усложняло процесс. Но наконец чиновники пришли к согласию.