Які артефакти російсько-української війни цінуються "на вагу золота" у колекціонерів

Зараз в Україні популярним хобі стало колекціонування військових артефактів, пов'язаних із російсько-українською війною. Це своєрідний спосіб зберегти пам’ять про важкі події та вшанувати мужність українських захисників.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які незвичайні військові предмети з неймовірною історією зараз збирають колекціонери реліквій сучасності.

Зброя та боєприпаси

Популярними предметами серед колекціонерів є патрони, гільзи, уламки снарядів і навіть частково збережені гранати. Вони не лише нагадують про війну, але й стають основою для творчих проєктів, перетворюючись на арт-об’єкти.

Часто такі предмети використовуються у виставках і музеях, де стають символом боротьби та витривалості українських воїнів. Деякі з них також прикрашають прапори та патріотичні інсталяції.

Касету з РСЗВ "Ураган" продають за 5000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Бронетехніка та її фрагменти

Знищена російська техніка - від бронетранспортерів до танків - часто стає символом спротиву. Частини броні, елементи гусениць та інші фрагменти збирають для виставок, які активно відвідують українці та гості з-за кордону.

Ці артефакти нагадують про звитягу захисників, які боронять свої землі від ворога. Вони також символізують інновації та тактичну майстерність українських військових.

Елементи обмундирування

Серед колекціонерів популярні частини одягу, каски та інші елементи обмундирування російських солдат, захоплені як трофеї.

Українські воїни часто наголошують, що такі предмети, хоч і символізують болісні спогади, повинні бути збережені як свідчення боротьби. Багато музеїв та колекціонерів зберігають подібні експонати як важливу частину військової історії.

Трофейні шеврони ПВК "Вагнер" продають за фантастичні 250 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Плакати та символіка

Листівки, плакати та символи, залишені російськими солдатами, або символіка, яку використовує українська армія, також стають об'єктами колекціонування.

Такі предмети нагадують про події на фронті та слугують джерелом натхнення для митців, що створюють воєнні арт-об’єкти. Вони зберігають настрій і дух часу, коли країна бореться за свою незалежність. Деякі з цих предметів експонуються в патріотичних музеях і галереях.

Прапор з підписами Сирського та Умерова можна купити за 10 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Різні види документів

Документи, залишені російськими військами, такі як карти та інструкції, є не лише цінними матеріалами для істориків, але й популярними експонатами. Вони допомагають зрозуміти хід війни і її деталі з іншого боку, а також показують стратегії противника.

Такі документи зберігаються в архівах і музеях як важливе свідчення подій. Вони також підкреслюють важливість розвідки і аналітики у сучасній війні.

Трофейні дрони та їхні фрагменти

Війна з Росією відзначається активним використанням дронів, і їхні уламки також є бажаними для колекціонерів. Ці фрагменти показують технологічний розвиток війни та стають частиною новітньої військової культури.

Дрони використовуються для розвідки і часто стають символами високих технологій на війні. Артефакти з дронів зберігаються в музеях як доказ інноваційного підходу до оборони України.

Збитий російський дрон коштує 8000 гривень (фото: скриншот Violity.com)