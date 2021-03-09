Скрытый отель в самом большом самолете Украины: эти фото вас удивят

Благодаря большим размерам фюзеляжа в нем можно разместить специальную комнату для пилотов и бортпроводников. Интересно, что вход в комнату выглядит как обычная туалетная кабинка.

В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (фото: avianews.com)

Когда открываешь дверь, то там стоит лестница, которая ведет вниз в багажный отсек. Внизу находится импровизированный капсульный отель. Здесь есть 7 полноценных мест для сна.

В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (фото: avianews.com)

Длина каждой полки составляет около 2 метров. Это позволят комфортно разместится даже высоким людям.

В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (фото: avianews.com)

Из этого отеля есть прямой выход в багажный отсек, где перевозятся грузы и багаж пассажиров. Чтобы туда попасть, на одной из нижних полок нужно отодвинуть перегородку.

В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (фото: avianews.com)

Такая конструкция позволяет быстро добраться до багажного отделения на случай если какому-то пассажиру станет плохо, а лекарства будут находиться в багаже.