Прихований готель у найбільшому літаку України: ці фото вас здивують

Завдяки великим розмірам фюзеляжу в ньому можна розмістити спеціальну кімнату для пілотів і бортпровідників. Цікаво, що вхід в кімнату виглядає як звичайна туалетна кабінка.

У літаку МАУ Boeing 777 показали готель (фото: avianews.com)

Коли відкриваєш двері, то там стоїть драбина, яка веде вниз у багажний відсік. Внизу знаходиться імпровізований капсульний готель. Тут є 7 повноцінних місць для сну.

У літаку МАУ Boeing 777 показали готель (фото: avianews.com)

Довжина кожної полиці становить близько 2 метрів. Це дозволять комфортно розміститься навіть високим людям.

У літаку МАУ Boeing 777 показали готель (фото: avianews.com)

З цього готелю є прямий вихід в багажний відсік, де перевозяться вантажі і багаж пасажирів. Щоб туди потрапити, на одній з нижніх полиць потрібно відсунути перегородку.

У літаку МАУ Boeing 777 показали готель (фото: avianews.com)

Така конструкція дозволяє швидко дістатися до багажного відділення на випадок якщо якомусь пасажиру стане зле, а ліки будуть перебувати в багажі.