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Прихований готель у найбільшому літаку України: ці фото вас здивують

Автор: Роман Мирончук

У самого великого пасажирського літака в Україні Boeing 777-200ER флот МАУ є прихований повноцінний капсульний готель. Даний авіалайнер використовують на далеких рейсах, коли екіпажу потрібен відпочинок.

Про це повідомляє avianews.com.

Завдяки великим розмірам фюзеляжу в ньому можна розмістити спеціальну кімнату для пілотів і бортпровідників. Цікаво, що вхід в кімнату виглядає як звичайна туалетна кабінка.

У літаку МАУ Boeing 777 показали готель (фото: avianews.com)

Коли відкриваєш двері, то там стоїть драбина, яка веде вниз у багажний відсік. Внизу знаходиться імпровізований капсульний готель. Тут є 7 повноцінних місць для сну.

У літаку МАУ Boeing 777 показали готель (фото: avianews.com)

Довжина кожної полиці становить близько 2 метрів. Це дозволять комфортно розміститься навіть високим людям.

У літаку МАУ Boeing 777 показали готель (фото: avianews.com)

З цього готелю є прямий вихід в багажний відсік, де перевозяться вантажі і багаж пасажирів. Щоб туди потрапити, на одній з нижніх полиць потрібно відсунути перегородку.

У літаку МАУ Boeing 777 показали готель (фото: avianews.com)

Така конструкція дозволяє швидко дістатися до багажного відділення на випадок якщо якомусь пасажиру стане зле, а ліки будуть перебувати в багажі.

Нагадаємо, стало відомо про багатомільйонні борги МАУ перед аеропортом "Бориспіль". Найбільша авіакомпанія заборгувала державному аеропорту 300 мільйонів гривень.

Ми також писали про те, що український кіт дістався до Ізраїлю в контейнері з цукерками і став зіркою.

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