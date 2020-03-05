Скрыпин жестко разнес Зеленского: тобой крутят

Отставка правительства Алексея Гончарука и назначение нового состава Кабинета министров под председательством премьера Дениса Шмыгаля известный журналист Роман Скрыпин назвал потерей времени и набросился с критикой на президента Владимира Зеленского.

Бывший ведущий "Громадського" в своем видео-блоге достаточно эмоционально высказался о "перезагрузке" КМУ на вчерашнем внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта.

Ролик опубликован на Youtube-канале skrypin.ua. Предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!

"Можно сказать, что невежды пришли к исполнению своих обязанностей президента, премьера и тому подобное. Ну, (первый замглавы парламента Руслан) Стефанчук и (спикер ВРУ Дмитрий) Разумков, мне кажется, на месте, потому что все же юрист и опытные аппаратчики со стажем, и это сказывается. Однако это все очень напоминает мне ситуацию - там что, шаро*бы пришли?" - спрашивает Скрыпин.

Также журналист провел параллели с отставками Юлии Тимошенко и Петра Порошенко при президентстве Виктора Ющенко, но "тогда же был скандал. А здесь нет никаких скандалов, нет выяснения отношений. Откуда взялся этот зуд сейчас поменять правительство - я плохо понимаю, на самом деле".

Кроме того, прокомментировал Скрыпин и решение поменять генерального прокурора.

"От (Руслана) Рябошапки я дел, кроме громких заявлений, не видел", - отметил он и высказал удивление, что сейчас власти озвучили намерение брать силовиков и антикоррупционные органы под особый контроль.

"Потому что кому, нах*р, нужна борьба с коррупцией в стране, где трое олигархов стоят за спиной президента. Вполне очевидно, они между собой договорились, поделили. Ничего не изменилось, никакой новой власти нет. Зеленский не является олицетворением новых сил, которые хотели бы изменить страну качественно. Пока это только договорняки. Олигархи снова победили всевозможных л*шпедов. И хотя Вова говорит: "42 года, я не л*х" - нет, Вова, ты л*х, вот ты реальный л*х, просто л*шара! Я недаром спрашивал: "ты президент, или на**ано? Оказывается - не президент, а дальше сам себе решай, как записать на визитке, если ты ими пользуешься", - раскритиковал Скрыпин президента Зеленского.

Журналист убежден, что мы власти снова теряют время на реформирование страны.

Видео: Роман Скрыпин резко раскритиковал Владимира Зеленского

Как сообщалось, ранее Скрыпин "разнес" Зеленского из-за резонансных протестов в Новых Санжарах против приезда эвакуированных украинцев из Уханя - журналист считает, что проблема возникла из-за того, что власть недостаточно информировала людей о коронавирусе и его последствиях, симптомах и прочее.