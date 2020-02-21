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Скрыпин "разнес" Зеленского за Новые Санжары: цирк с конями

STYLERПерсоны    21.02.2020 - 12:08
Скрыпин "разнес" Зеленского за Новые Санжары: цирк с конями
Роман Скрыпин отреагировал на протесты в Новых Санжарах (фото: РБК-Украина)

Роман Скрыпин ракритиковал украинскую власть за ситуацию в Новых Санжарах

Протесты людей в Новых Санжарах против приезда эвакуированных украинцев из Уханя потрясли не только нашу страну, но и весь мир. Известный журналист Роман Скрыпин в своем видео-блоге отреагировал на происходящие протесты, не без помощи матерных слов. По словам бывшего ведущего "Громадського", то что происходит сейчас возле санатория с эвакуированными украинцами называется "е*аный цирк с конями".

Скрыпин считает, что проблема с людьми возникла из-за того, что власть недостаточно информировала людей о коронавирусе и его последствиях, симптомах и т.д. То, есть правительство в Украине оказалось некомпетентным и не дало людям полную информацию о вирусе из Китая.

Также журналист отметил, что из-за того, что власть своевременно не информировала граждан о коронавирусе, на просвещении людей "начали ловить хайп" люди, далекие от политики.

По словам Скрыпина, народ подвергся панике и произошло то, что мы могли наблюдать последние дни.

Роман Скрыпин раскритиковал Зеленского (YouTube)

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