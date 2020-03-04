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Зеленский угрожал нардепу в Раде: никогда со мной не переходите на личности

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 18:59
Зеленский угрожал нардепу в Раде: никогда со мной не переходите на личности
Владимир Зеленский поссорился с Алексеем Гончаренко (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский якобы в грубой форме пообщался с Алексеем Гончаренко

Владимир Зеленский поссорился с Алексеем Гончаренко на внеочередном заседании Рады после голосования за нового премьер-министра Украины, которым стал Денис Шмыгаль.

Как стало известно Styler, сразу после того, как народные депутаты в численности 291 человека проголосовали за новый Кабмин и его главу, президент Украины пошел к местам, где располагается фракция партии "Европейская солидарность". Там Зеленский на повышенных тонах поговорил с нардепом Гончаренко.

Зеленский угрожал нардепу в Раде: никогда со мной не переходите на личности

Владимир Зеленский и Алексей Гончаренко (фото: РБК-Украина)

Судя по всему, Владимиру Александровичу не понравилось то, как соратник Порошенко обращался в его сторону с трибуны Рады во время своего спича. Напомним, что Гончаренко заявил во время своего очень эмоционального выступления следующее: "Я никак не мог понять, кто это выступает - Голобородько или Зеленский?"

"Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. А если Зеленский - то к кому вы обращались? Это вы привели это правительство к власти... Это вы виноваты, что в бюджете такая дыра. Это вы виноваты в том, что на таможне собирают лайки и взятки вместо того, чтобы собирать деньги в бюджет. Это вы виноваты, что ваши депутаты предлагают продать собаку, чтобы заплатить за газ. Это вы ввели сюда насильника, который продолжает сидеть здесь и которого вы обещали забрать... И поэтому ваше выступление было завершиться следующим: "Я виноват перед народом Украины", - обратился Гончаренко к президенту.

Эмоциональное выступление Гончаренко, где он оскорбил Зеленского

Нардеп Владимир Арьев в своем Twitter написал следующее: "Зеленский только пришел к сектору Европейской Солидарности лично угрожать Алексею Гончаренко: "Никогда со мной не переходите на личности". Вопрос - а то что?"

Ходят также слухи, что Зеленский в порыве эмоций послал Гончаренко на три буквы. Но эта информация не подтвержденная.

Чуть позже Гончаренко раскрыл все детали своего личного разговора с Зеленским.

"Я к этому отношусь философски. Сегодня Владимир Александрович стал самым главным оппозиционером в стране. Всей власти зеленых нужно уходить. Вот просто быть честными с собой взять и уйти. К сожалению, он забыл о себе. Что он их и привел. А личности, Владимир Александрович, они как раз и становятся политиками. Не персонажи сериалов, а только личности. И если вы хотите остаться в истории Украины — Президентом, то вам придется стать этой личностью, а не продолжать быть героем сериала. Притом, посредственного", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, что 4 марта в Раде нардеп от партии "Голос" Юлия Клименко подарила Денису Шмыгалю кота в мешке.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАлексей Гончаренко
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