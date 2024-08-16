Скрябин, Соловий, ОЕ и другие. 25 свежих украинских песен для августовского настроения

Лето - это время для новых эмоций и впечатлений. И украинская музыка может подарить их в изобилии.

РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку из 25 новых песен августа, которые коснутся твоей души и заставят тебя ощутить весь спектр чувств.

Океан Ельзи feat. John Rzeznik - "Lighthouse"

Эта песня стала синглом к будущему англоязычному альбому ОЕ. Ее Вакарчук и Ко записали в коллаборации с известным американским певцом, фронтменом рок-группы Goo Goo Dolls Джоном Резником. С одной стороны, некоторые даже не сразу узнают в этой песне привычных "океанов". А с другой - это уже хит. И с этим ничего не поделаешь.

Христина Соловий - "Кучерики"

Певица в своей узнаваемой манере перепела народную песню "Тому коса добре косить". Получилось нежно, лирически и красиво. Как обычно.

KADNAY - "FeeltheLove"

Каднай сделал действительно крутой трек, имеющий все шансы стать европейским хитом.

Мертвий Півень - "Цигарка"

Легендарная группа представила крутую песню на стихи украинского поэта, представителя "Расстрелянного возрождения" Майка Йохансена, который был потомком викингов и старобельских козаков.



YAKTAK и VLADA K - "Увімкни"

Юная певица и кумир украинской молодежи представили общую песню, в которой они описали важность творчества для каждого артиста и то, что душу каждого исполнителя можно рассмотреть в текстах его песен.

QUEST PISTOLS & WELLBOY & Parfeniuk - "Дів чина"

Это история о неудачах в любви и разочаровании, но также о надежде на будущее счастье. Главная героиня, девушка, решает выбрать одиночество после неудачных отношений. В то же время песня несет глубокое эмоциональное послание о том, что каждая женщина заслуживает настоящей любви, которая приведет к счастливому завершению.

Скрябін & Yurcash - "Кузьма"

Юрий Юрченко и музыканты группы Скрябін презентовали лирическое видео в песне, посвященной Андрею Кузьменко, который 17 августа праздновал бы день рождения.

Там, де сонце встає,

Там, де горя не є,

Там ти з нами назавжди,

Ти був і ти є!

Там, на високій горі,

Палають зорі-зорі,

Там ти з нами назавжди.

Ти був і ти є!

Alena Omargalieva - "Подих вітру"

Поп-звезда подарила вторую жизнь своему с Тамерланом суперхиту, зазвучавшему на украинском, а тысячам поклонников - возможность вернуться в то время, когда эта песня разрывала музыкальные чарты и ночные клубы.

Сергей Лазановский - "Мала"

Победитель "Голосу країни" выпустил новую позитивно-романтическую композицию. Эта песня - обращение к любимой, с которой лирический герой хочет быть всю свою жизнь. В лейтмотиве песни лежит история прабабушки певца, которая в детстве поделилась с внуком историей своей любви.

KAROOKA - "Тренд"

Это трек, несущий в себе смыслы, которыми пронизано все творчество артистки - борьба со стереотипами, любовь к себе, бунт и разрушение социальных норм и роли женщины в обществе.

MBreeze - "Рюкзачок"

Финалисты седьмого сезона шоу "X-Фактор" и участники Нацотбора на Евровидение выпустили новый альбом "Послання". Предлагаем послушать милый и одновременно очень серьезный трек, задающий тон всей пластинке.

Максим Бородин & Zlata Ognevich - "Без тебе"

Эта песня рассказывает о моментах, когда без любимого человека все кажется лишенным смысла и о той невероятной силе, которую мы получаем, когда мы вместе.

Никита Киселев - "Полин"

Эта песня посвящена болезненному разрыву отношений, который разрушил планы пары на будущее, а оставил лишь разбитое сердце.

Nichka и Balsam - "Вириватись"

Эта песня описывает внутреннее состояние человека, чувствующего себя потерянным в современном мире, где бетонные джунгли и технологии создают ощущение замкнутости и изоляции.

Геля Зозуля - "Таке життя"

Артистка спела то, что болит и беспокоит, но в шуточной форме. К слову, "народное" название песни - "Генератори гудуть".

YAROMIYA - "Солона карамель"

"Солона карамель" - это не просто название песни, но и метафора любви. Сладкая страсть и горький опыт переплетаются в ней как вкусы карамели, создавая незабываемый вкус чувств.

Ostrovskyi - "Ейфорія"

Это атмосферный гимн неуемной молодости, когда жизнь - это калейдоскоп новых впечатлений и увлекательных приключений.

SANNA - "Захисти"

Эта песня особенная, поскольку ее текст создан на стихотворение отца певицы, который был главным атаманом Украинского свободного козачества.

Панас Буйний - "Дівчино"

Певец, известный своими острыми высказываниями и песнями, собирающими миллионы просмотров в YouTube и TikTok, в очередной раз удивил поклонников песней для женщин. На этот раз артист посвятил оду иконе женственности - Даше Астафьевой.





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