Скрябин, Соловий, ОЕ и другие. 25 свежих украинских песен для августовского настроения
Лето - это время для новых эмоций и впечатлений. И украинская музыка может подарить их в изобилии.
РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку из 25 новых песен августа, которые коснутся твоей души и заставят тебя ощутить весь спектр чувств.
Океан Ельзи feat. John Rzeznik - "Lighthouse"
Эта песня стала синглом к будущему англоязычному альбому ОЕ. Ее Вакарчук и Ко записали в коллаборации с известным американским певцом, фронтменом рок-группы Goo Goo Dolls Джоном Резником. С одной стороны, некоторые даже не сразу узнают в этой песне привычных "океанов". А с другой - это уже хит. И с этим ничего не поделаешь.
Христина Соловий - "Кучерики"
Певица в своей узнаваемой манере перепела народную песню "Тому коса добре косить". Получилось нежно, лирически и красиво. Как обычно.
KADNAY - "FeeltheLove"
Каднай сделал действительно крутой трек, имеющий все шансы стать европейским хитом.
Мертвий Півень - "Цигарка"
Легендарная группа представила крутую песню на стихи украинского поэта, представителя "Расстрелянного возрождения" Майка Йохансена, который был потомком викингов и старобельских козаков.
YAKTAK и VLADA K - "Увімкни"
Юная певица и кумир украинской молодежи представили общую песню, в которой они описали важность творчества для каждого артиста и то, что душу каждого исполнителя можно рассмотреть в текстах его песен.
QUEST PISTOLS & WELLBOY & Parfeniuk - "Дів чина"
Это история о неудачах в любви и разочаровании, но также о надежде на будущее счастье. Главная героиня, девушка, решает выбрать одиночество после неудачных отношений. В то же время песня несет глубокое эмоциональное послание о том, что каждая женщина заслуживает настоящей любви, которая приведет к счастливому завершению.
Скрябін & Yurcash - "Кузьма"
Юрий Юрченко и музыканты группы Скрябін презентовали лирическое видео в песне, посвященной Андрею Кузьменко, который 17 августа праздновал бы день рождения.
Там, де сонце встає,
Там, де горя не є,
Там ти з нами назавжди,
Ти був і ти є!
Там, на високій горі,
Палають зорі-зорі,
Там ти з нами назавжди.
Ти був і ти є!
Alena Omargalieva - "Подих вітру"
Поп-звезда подарила вторую жизнь своему с Тамерланом суперхиту, зазвучавшему на украинском, а тысячам поклонников - возможность вернуться в то время, когда эта песня разрывала музыкальные чарты и ночные клубы.
Сергей Лазановский - "Мала"
Победитель "Голосу країни" выпустил новую позитивно-романтическую композицию. Эта песня - обращение к любимой, с которой лирический герой хочет быть всю свою жизнь. В лейтмотиве песни лежит история прабабушки певца, которая в детстве поделилась с внуком историей своей любви.
KAROOKA - "Тренд"
Это трек, несущий в себе смыслы, которыми пронизано все творчество артистки - борьба со стереотипами, любовь к себе, бунт и разрушение социальных норм и роли женщины в обществе.
MBreeze - "Рюкзачок"
Финалисты седьмого сезона шоу "X-Фактор" и участники Нацотбора на Евровидение выпустили новый альбом "Послання". Предлагаем послушать милый и одновременно очень серьезный трек, задающий тон всей пластинке.
Максим Бородин & Zlata Ognevich - "Без тебе"
Эта песня рассказывает о моментах, когда без любимого человека все кажется лишенным смысла и о той невероятной силе, которую мы получаем, когда мы вместе.
Никита Киселев - "Полин"
Эта песня посвящена болезненному разрыву отношений, который разрушил планы пары на будущее, а оставил лишь разбитое сердце.
Nichka и Balsam - "Вириватись"
Эта песня описывает внутреннее состояние человека, чувствующего себя потерянным в современном мире, где бетонные джунгли и технологии создают ощущение замкнутости и изоляции.
Геля Зозуля - "Таке життя"
Артистка спела то, что болит и беспокоит, но в шуточной форме. К слову, "народное" название песни - "Генератори гудуть".
YAROMIYA - "Солона карамель"
"Солона карамель" - это не просто название песни, но и метафора любви. Сладкая страсть и горький опыт переплетаются в ней как вкусы карамели, создавая незабываемый вкус чувств.
Ostrovskyi - "Ейфорія"
Это атмосферный гимн неуемной молодости, когда жизнь - это калейдоскоп новых впечатлений и увлекательных приключений.
SANNA - "Захисти"
Эта песня особенная, поскольку ее текст создан на стихотворение отца певицы, который был главным атаманом Украинского свободного козачества.
Панас Буйний - "Дівчино"
Певец, известный своими острыми высказываниями и песнями, собирающими миллионы просмотров в YouTube и TikTok, в очередной раз удивил поклонников песней для женщин. На этот раз артист посвятил оду иконе женственности - Даше Астафьевой.
Также настоятельно рекомендуем вам послушать такие новые песни от украинских артистов:
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schmalgauzen - "ПАРАДЖАНОВ-100"
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mine и Lipatova - "Останнє літо"
Геля Зозуля и Adam - "Особистий рай"
YUVI - "Спрага не в справі"
Напомним, ранее мы рассказывали, когда Klavdia Petrivna раскроет свое имя.
Кроме того, недавно автор хита "Пес Патрон" дал песне новое звучание.