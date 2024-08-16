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Нове звучання хіта "Пес Патрон" та перформанс на радіо. Слухайте другу частину альбому KARTA SVITU

П'ятниця 16 серпня 2024 13:28
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Нове звучання хіта "Пес Патрон" та перформанс на радіо. Слухайте другу частину альбому KARTA SVITU Іван Марунич (фото: instagram.com/kartasvitu)
Автор: Поліна Іваненко

Музичний проект Івана Марунича KARTA SVITU, який став відомим завдяки вірусній пісні "Пес Патрон", оприлюднює другу частину альбому "Простір важливих речей". І в ніч на 16 серпня артист влаштував перформанс.

Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомили представники KARTA SVITU.

Альбом "Простір важливих речей" складається з пісень, які здобули найбільшу популярність на концертах гурту. Треки мають оновлене аранжування та актуалізовані мотиви.

І з нагоди 100-річчя Українського радіо проект KARTA SVITU презентував альбом на десятках радіостанцій одночасно. Це сталося у ніч з 15 на 16 серпня.

Одразу після Гімну України, що традиційно лунає о 00:00, слухачі стали свідками перформансу. До флешмобу долучилися понад 30 радіостанцій, серед яких "радіо П'ятниця", "Люкс ФМ", "радіо MAXIMUM", "Перець ФМ", "Країна ФМ", "Армія ФМ", "Best FM", "радіо Промінь", "Буковинська Хвиля" та багато інших.

Нове звучання хіта &quot;Пес Патрон&quot; та перформанс на радіо. Слухайте другу частину альбому KARTA SVITU

Обкладинка альбому

"В альбомі ми намагалися зробити все концептуальним. Від обкладинки, де заховані посилання до пісень, до моменту його релізу. Тому в хвилини, коли треки з'явилися на стрімінгах, пісні з "Простору важливих речей" одночасно заграли на понад трьох десятках радіостанцій", - розповів Марунич, фронтмен гурту KARTA SVITU.

"Флешмоб присвячено 100-літтю Українського радіо, яке ми відзначаємо цього року. Нехай українська музика лунає усюди, звідусіль і на всіх континентах, які зображені на карті світу", - додав він.

До альбому увійшло 9 рокових, драйвових і ніжних пісень, які своїми сюжетами нагадують короткометражні фільми:

  • "Премія"
  • "Батіна тачка"
  • "Подивись!"
  • "Немов птахи" "Хто тримає цей район?"
  • "Одного дня я стану мером"
  • "Квартира"
  • "Свято"
  • бенгер "З кожної праски!", що став фокус-треком збірки.

За словами Марунича, ця пісня є своєрідним зверненням до слухачів і запрошенням відкрити для себе іншу сторону творчості KARTA SVITU.

"Попри всеукраїнську популярність пісні "Пес Патрон", у нашому доробку є треки на будь-який настрій і смак, тож у цьому "просторі" кожен неодмінно знайде щось для себе", - пояснив артист.

Оновлена версія хіта про пса Патрона - пісня "Хто тримає цей район?" - увійшла до альбому в рок-звучанні. "Простір важливих речей. II" в вже доступний для прослуховування на всіх музичних платформах.

До слова, раніше співак та військовий Ярмак отримав бойову нагороду від Сирського.

Окрім цього, нещодавно ми називали 10 нових українських пісень, які вже "рвуть" тренди.

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