Яскраві фото тенісистки Марти Костюк, красою і талантом якої захоплюється весь світ

Марта Костюк зачарувала мережу своїми фотографіями з повсякденного життя. Звісно, дівчина вражає на тенісному корті, особливо, коли відчайдушно перемагає суперниць.

Як Марта Костюк виглядає в реальному житті та на корті

Все своє життя Марта присвятила спорту - а саме тенісу. Дівчина стала проривом у 15 років. Можна сказати, що це ще дитинство. Але Костюк завжди була цілеспрямована та знала, чого хоче від життя.

Звісно, спортсмени живуть не як всі. Вони мають чіткий графік, розклад тренувань, відпочинку та особистих справ. Але Марта, здається, встигає все. Оскільки якщо прослідкувати за її Instagram, то можна зробити висновок - часу на себе у дівчини вистачає.

Костюк полюбляє виглядати жіночно - це також можна побачити в її соціальній мережі. Адже дівчина часто одягає сукні, робить укладку волосся і фарбується. Завдяки тенісу у дівчини неймовірно гарна фігура, яку не варто ховати. Можливо саме тому Костюк часто одягає відкриті сукні, топи і викладає фото у купальниках.

Певно, фоловери української тенісистки дуже люблять спостерігати за її оновленими фотокартками, адже вони насправді надихають на зміни.

Також, варто відзначити, що всі фото Марти є дуже яскравими та цікавими. Зрозуміло, що вона любить подорожі. І саме тому в Instagram Костюк є багато цікавих фото з-за кордону.

Марта Костюк вражає красою (фото: instagram.com/martakostyuk)