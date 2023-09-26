Костюк драматично поступилася нейтральній росіянці на старті турніру в Токіо

Українська тенісистка Марта Костюк не впоралася з представницею топ-15 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Дарією Касаткіною з Росії у першому раунді Pan Pacific Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Toray Pan Pacific Open, 1-й раунд

Касаткіна – Костюк – 2:1 (3:6, 6:4, 6:3)

Шлях до перемоги в першому сеті українка відкрила вже в четвертому геймі. Вона ззовні легко оформила брейк і повела 3:1 зі стратегічною перевагою. Далі Костюк було достатньо не помилятися на власних подачах. Цей план молода киянка зуміла реалізувати.

А ось друга партія стала боротьбою за те, хто в підсумку припуститься меншої кількості помилок. На двох Костюк із російською тенісисткою оформили 9 (!) брейків у десяти геймах. Утім, Касаткіна виявилася сильнішою у цій боротьбі нервів і зрівняла рахунок у зустрічі.

Тенденція продовжилася і у вирішальному сеті. До середини партії українка двічі обмінялася брейками з нейтральною росіянкою. Однак, за рахунку 3:4 Костюк ще раз віддала пункт на власній подачі та надала суперниці шанс перемогти. Касаткіна "подарунком" скористалася і закрила гейм, сет і матч.

У наступному колі російська тенісистка зустрінеться з гречанкою Папаміхаїл. Вона перемога в кваліфікації, а в першому раунді здолала господарку кортів Хосогі. Честь України на турнірі надалі відстоюватиме лише Ангеліна Калініна.