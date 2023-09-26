ua en ru
Вт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Костюк драматично поступилася нейтральній росіянці на старті турніру в Токіо

Токіо, Вівторок 26 вересня 2023 13:51
UA EN RU
Костюк драматично поступилася нейтральній росіянці на старті турніру в Токіо Фото: Марта Костюк зачохлила ракетку в Японії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк не впоралася з представницею топ-15 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Дарією Касаткіною з Росії у першому раунді Pan Pacific Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Toray Pan Pacific Open, 1-й раунд

Касаткіна – Костюк – 2:1 (3:6, 6:4, 6:3)

Шлях до перемоги в першому сеті українка відкрила вже в четвертому геймі. Вона ззовні легко оформила брейк і повела 3:1 зі стратегічною перевагою. Далі Костюк було достатньо не помилятися на власних подачах. Цей план молода киянка зуміла реалізувати.

А ось друга партія стала боротьбою за те, хто в підсумку припуститься меншої кількості помилок. На двох Костюк із російською тенісисткою оформили 9 (!) брейків у десяти геймах. Утім, Касаткіна виявилася сильнішою у цій боротьбі нервів і зрівняла рахунок у зустрічі.

Тенденція продовжилася і у вирішальному сеті. До середини партії українка двічі обмінялася брейками з нейтральною росіянкою. Однак, за рахунку 3:4 Костюк ще раз віддала пункт на власній подачі та надала суперниці шанс перемогти. Касаткіна "подарунком" скористалася і закрила гейм, сет і матч.

У наступному колі російська тенісистка зустрінеться з гречанкою Папаміхаїл. Вона перемога в кваліфікації, а в першому раунді здолала господарку кортів Хосогі. Честь України на турнірі надалі відстоюватиме лише Ангеліна Калініна.

До слова, напередодні Калініна здолала американку Крюгер у першому колі Pan Pacific Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України
Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни