Яскраві фото і факти з життя Ярослави Магучіх, яка побила світовий рекорд та взяла "золото" ОІ

Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, яка цього року на Олімпійських іграх здобула "золото" зі стрибків у висоту.
Що відомо про життя знаменитої спортсменки та якими яскравими кадрами вона ділиться у соцмережах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
З дитинства Ярослава почала займатися карате у секції, де тренувалася її старша сестра Анастасія - срібна призерка чемпіонату Європи з карате та володарка коричневого поясу.
Згодом стало зрозуміло, що Магучіх не сильно подобається карате, і вона змінила свій напрямок на легку атлетику. Одночасно з цим пробувала малювати в стилі абстракції та навіть брала участь у конкурсах - приблизно до 2015-2016 років.
Пізніше дівчина остаточно вирішила зосередити свої зусилля на легкій атлетиці, обравши біг з бар'єрами, стрибки у довжину та висоту.
У 2018 році українка стала здобувати свої перші визначні результати: стала чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор того року, а пізніше здобула титул чемпіонки Європи з легкої атлетики в приміщенні - це сталося у 2021 році.
Окрім того, Ярослава - володарка титулу чемпіонка Європи серед юніорів, чемпіонка світу і Європи серед юнаків.
Також Магучіх - перша українська спортсменка, яка вигравала і виграє юнацькі та дорослі Олімпійські ігри.
Крім Олімпійських ігор, також брала участь у Діамантовій лізі сезону – всесвітній серії легкоатлетних змагань на відкритому повітрі, яку з 2010 року організовує ІААФ.
У червні цього року у Римі Магучіх захистила чемпіонський статус, який вона вперше здобула у 2022 році. 7 липня дівчина встановила світовий рекорд у стрибках у висоту - на Діамантовій лізі у Парижі вона взяла висоту 2.10, побивши рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року.
2 серпня у Парижі пройшла кваліфікація у фінал літніх Олімпійських ігор. Ярослава кваліфікувалася з першого місця на одному рівні з австралійською легкоатлеткою Ніколою Оліслагерс.
4 серпня відбувся фінал зі стрибків у висоту, де наша спортсменка здобула олімпійське золото - з перевагою у меншій кількості спроб і здолала висоту 2 м.
За сторінкою Ярослави в Instagram стежать понад 400 тисяч користувачів. Більшість її постів присвячені спорту: тренуванням, кадрам з виступів на міжнародних аренах та світлинам з колегами.
Але, окрім цього, вона також публікує знімки зі своїх подорожей та дивує шанувальників модними вбраннями, які обирає для різноманітних заходів.
Легкоатлетка має обранця, за якого збирається заміж. Про це вона заявляла ще у листопаді минулого року.
У фотоблозі зірки спорту також можна знайти романтичні фото з коханим. Раніше Ярослава ділилася подробицями щодо організації майбутнього весілля.
"Насправді, після Олімпіади легше не стало, тому що ще три старти й немає часу розслаблятися. Але думки вже є, єдине, що, звичайно, це дуже складно організувати, але будемо намагатися", - говорила вона.
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Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram Ярослави Магучіх, інформація про неї зі сторінки Wikipedia, а також її коментар для програми "Сніданок з 1+1".