Яркие фото и факты из жизни Ярославы Магучих, которая побила мировой рекорд и взяла "золото" ОИ

Начало пути

С детства Ярослава начала заниматься карате в секции, где тренировалась ее старшая сестра Анастасия - серебряный призер чемпионата Европы по карате и обладательница коричневого пояса.

Впоследствии стало понятно, что Магучих не сильно нравится карате, и она сменила свое направление на легкую атлетику. Одновременно с этим пыталась рисовать в стиле абстракции и даже участвовала в конкурсах - примерно до 2015-2016 годов.

Позже девушка окончательно решила сосредоточить свои усилия на легкой атлетике, выбрав бег с барьерами, прыжки в длину и высоту.

Сначала Ярослава занималась карате, затем перешла в легкую атлетику (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Первые победы

В 2018 году украинка стала демонстрировать свои первые выдающиеся результаты: стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр того года, а позже получила титул чемпионки Европы по легкой атлетике в помещении - это произошло в 2021 году.

Кроме того, Ярослава - обладательница титула чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей.

Также Магучих - первая украинская спортсменка, которая выигрывала и выигрывает юношеские и взрослые Олимпийские игры.

Кроме Олимпийских игр, также участвовала в Бриллиантовой лиге сезона - всемирной серии легкоатлетных соревнований на открытом воздухе, которую с 2010 года организовывает ИААФ.

Девушка активно ведет свой блог в соцсетях (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Участие в Олимпийских играх-2024

В июне этого года в Риме Магучих защитила чемпионский статус, который она впервые получила в 2022 году. 7 июля девушка установила мировой рекорд в прыжках в высоту - на Бриллиантовой лиге в Париже она взяла высоту 2.10, побив рекорд болгарской легкоатлетки Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

2 августа в Париже прошла квалификация в финал летних Олимпийских игр. Ярослава квалифицировалась с первого места на одном уровне с австралийской легкоатлеткой Николой Олислагерс.

4 августа состоялся финал по прыжкам в высоту, где наша спортсменка завоевала олимпийское золото - с преимуществом в меньшем количестве попыток и одолела высоту 2 м.

Магучих взяла "золото" на ОИ-2024 (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Соцсети Магучих

За страницей Ярославы в Instagram следят более 400 тысяч пользователей. Большинство ее постов посвящено спорту: тренировкам, кадрам с выступлений на международных аренах и фотографиям с коллегами.

Но, кроме того, она также публикует снимки и со своих путешествий и удивляет поклонников модными нарядами, которые выбирает для различных мероприятий.

Яркие фото со страницы Ярославы в Instagram (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Личная жизнь

У легкоатлетки есть избранник, за которого она собирается замуж. Об этом она заявляла еще в ноябре прошлого года.

В фотоблоге звезды спорта можно найти романтические фото с любимым. Ранее Ярослава делилась подробностями касательно организации будущей свадьбы.

"На самом деле после Олимпиады легче не стало, потому что еще три старта и нет времени расслабляться. Но мысли уже есть, единственное, что, конечно, это очень сложно организовать, но будем пытаться", - говорила она.

Ярослава со своим любимым (Фото: instagram.com/rosya_dp)