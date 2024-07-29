Яскраві фото і факти з особистого життя Дар'ї Білодід, яка покинула ОІ-2024 через скандал

Дар'я народилася 10 жовтня 2000 року в Києві. Батьки дівчини - дзюдоїсти Геннадій Білодід та Світлана Кузнецова. Спочатку вони були проти, аби їхня донька пішла їхнім шляхом.

Білодід в дитинстві (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Тому Білодід починала з художньої гімнастики. Втім, вже у шість років Дар'я передумала та усе ж пішла на дзюдо. А її батьки стали її тренерами.

Дар'я Білодід (фото: GettyImages)

Мати дівчини завжди підтримує її на змаганнях. Втім, саме через це на ОІ її вилучили зі змагань. Мама-тренерка постійно давала доньці підказки.

Білодід та її мама (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Відомо, що першу "дорослу" нагороду Дар'я отримала ще у 2017 році. Вона брала участь у відкритому Континентальному кубку.

Також Білодід двічі ставала чемпіонкою Європи та світу. Ця Олімпіада вже не перша для неї. У 2021 році Дар'я завоювала у Токіо "бронзу".

Білодід у звичайному житті (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дівчина присвячує спорту чимало свого часу. Втім, також вона любить приміряти стильні "луки" та брендові речі. Дар'я активно веде соцмережі та часто ділиться фото, на яких вона позує не у формі, а в стильних міні та на підборах.

Українська дзюдоїстка (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дівчині вже 23 роки, а тому вона нерідко обирає сміливі образи.

Білодід в купальнику (фото: instagram.com/dariabilodid7)

У 2018 році вона почала стосунки з олімпійським чемпіоном - італійцем Фабіо Базіле. Але вже за рік вони розійшлися.

Дар'я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Ще одні стосунки Білодід довго приховувала. Вона зустрічалася з футболістом "Динамо" Денисом Поповим. З ним вона теж розірвала стосунки. Чи вільне її серце зараз - загадка.

Стиль Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дівчина має плани та вже знає, чим хоче займатися після завершення кар'єри дзюдоїстки. Дар'я хоче стати журналісткою. До речі, нині вона продовжує навчання в одному з університетів Києва.