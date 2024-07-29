Яркие фото и факты из личной жизни Дарьи Билодид, покинувшей ОИ-2024 из-за скандала

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, со скандалом завершившая выступления на Олимпийских играх и проигравшая японке Харуке Фунакубо схватку в 1/8 финала олимпийского турнира, не скрывала отчаяния после "вылета". 23-летняя спортсменка готовилась к ОИ и очень долго шла к этому.
РБК-Украина (проект Styler) собрало яркие фото и факты из биографии Билодид, которая занимается дзюдо с детства.
Дарья родилась 10 октября 2000 в Киеве. Родители девушки - дзюдоисты Геннадий Белодид и Светлана Кузнецова. Сначала они были против, чтобы их дочь пошла по их пути.
Белодид в детстве (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Поэтому Билодид начинала с художественной гимнастики. Впрочем, уже в шесть лет Дарья передумала и пошла на дзюдо. А ее родители стали ее тренерами.
Дарья Белодид (фото: GettyImages)
Мать девушки всегда поддерживает ее на соревнованиях. Впрочем, именно поэтому на ОИ ее удалили с соревнований. Мама-тренер постоянно давала дочери подсказки.
Белодид и ее мама (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Известно, что первую "взрослую" награду Дарья получила еще в 2017 году. Она участвовала в открытом Континентальном кубке.
Также Билодид дважды становилась чемпионкой Европы и мира. Эта Олимпиада уже не первая для нее. В 2021 году Дарья завоевала в Токио "бронзу".
Белодид в обычной жизни (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Девушка посвящает спорту немало своего времени. Впрочем, также она любит примерить стильные "луки" и брендовые вещи. Дарья активно ведет соцсети и часто делится фото, на которых она позирует не в форме, а в стильных мини и на каблуках.
Украинская дзюдоистка (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Девушке уже 23 года, а потому она нередко выбирает смелые образы.
Белодид в купальнике (фото: instagram.com/dariabilodid7)
В 2018 году она начала отношения с олимпийским чемпионом - итальянцем Фабио Базиле. Но уже через год они расстались.
Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Еще одни отношения Белодид долго скрывала. Она встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым. С ним она тоже разорвала отношения. Свободно ли ее сердце сейчас - загадка.
Стиль Белодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)
У девушки есть планы и уже знает, чем хочет заниматься после завершения карьеры дзюдоистки. Дарья хочет стать журналисткой. Кстати, сейчас она продолжает обучение в одном из университетов Киева.
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