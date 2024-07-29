Яркие фото и факты из личной жизни Дарьи Билодид, покинувшей ОИ-2024 из-за скандала

Дарья родилась 10 октября 2000 в Киеве. Родители девушки - дзюдоисты Геннадий Белодид и Светлана Кузнецова. Сначала они были против, чтобы их дочь пошла по их пути.

Белодид в детстве (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Поэтому Билодид начинала с художественной гимнастики. Впрочем, уже в шесть лет Дарья передумала и пошла на дзюдо. А ее родители стали ее тренерами.

Дарья Белодид (фото: GettyImages)

Мать девушки всегда поддерживает ее на соревнованиях. Впрочем, именно поэтому на ОИ ее удалили с соревнований. Мама-тренер постоянно давала дочери подсказки.

Белодид и ее мама (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Известно, что первую "взрослую" награду Дарья получила еще в 2017 году. Она участвовала в открытом Континентальном кубке.

Также Билодид дважды становилась чемпионкой Европы и мира. Эта Олимпиада уже не первая для нее. В 2021 году Дарья завоевала в Токио "бронзу".

Белодид в обычной жизни (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Девушка посвящает спорту немало своего времени. Впрочем, также она любит примерить стильные "луки" и брендовые вещи. Дарья активно ведет соцсети и часто делится фото, на которых она позирует не в форме, а в стильных мини и на каблуках.

Украинская дзюдоистка (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Девушке уже 23 года, а потому она нередко выбирает смелые образы.

Белодид в купальнике (фото: instagram.com/dariabilodid7)

В 2018 году она начала отношения с олимпийским чемпионом - итальянцем Фабио Базиле. Но уже через год они расстались.

Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Еще одни отношения Белодид долго скрывала. Она встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым. С ним она тоже разорвала отношения. Свободно ли ее сердце сейчас - загадка.

Стиль Белодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

У девушки есть планы и уже знает, чем хочет заниматься после завершения карьеры дзюдоистки. Дарья хочет стать журналисткой. Кстати, сейчас она продолжает обучение в одном из университетов Киева.