Яскраве та м'яке Великоднє пісочне печиво з глазур'ю: в захваті будуть дорослі та діти!

Що вам знадобиться:

Борошно пшеничне - 250 г

Цукор - 100 г

Яйця - 1 шт.

Масло вершкове 73% - 125 г

Лимон - 1 шт.

Глазур - 100 г

Ще вам знадобляться веселі фігурні формочки, які символізують Великдень - писанки, баранчики та кролики. Прикрасити печиво можна також шоколадними краплями, декоративною посипкою або цукатами.

Як готувати Великоднє пісочне печиво

Охолоджене масло потрібно нарізати кубиками та покласти у чашу блендера. Додайте до масла борошно, цукор, яйце та перебийте всю масу до стану крихти.

Лимон помийте та обсушіть. Зі шкірки натріть на дрібній тертці цедру, а з м'якоті витисніть сік. Цедру та сік лимона додайте до тіста та добре перемішайте.

Загорніть тісто у харчову плівку і поставте у холодильник на 30-40 хвилин.

Розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні у тонкий шар. За допомогою формочок виріжте печиво.

Застеліть пергаментом деко і викладіть на нього печиво. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 10 хвилин. Не тримайте його в духовці довше, бо воно стане твердим.

Дістаньте печиво і розкладіть його на широку тарілку або дощечку. Коли воно вистигне, змастіть його глазур'ю і прикрасьте до свого смаку.

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