Яскраве та м'яке Великоднє пісочне печиво з глазур'ю: в захваті будуть дорослі та діти!

Великоднє печиво - це яскравий атрибут свята та неймовірно смачний смаколик. Таке печиво люблять дорослі та діти, воно відмінно підходить, щоб привітати найрідніших зі святковим ранком, а ще його можна принести з собою - як подарунок до столу, коли ви підете в гості.
Як приготувати яскраве Великоднє пісочне печиво з глазур'ю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
Ще вам знадобляться веселі фігурні формочки, які символізують Великдень - писанки, баранчики та кролики. Прикрасити печиво можна також шоколадними краплями, декоративною посипкою або цукатами.
Охолоджене масло потрібно нарізати кубиками та покласти у чашу блендера. Додайте до масла борошно, цукор, яйце та перебийте всю масу до стану крихти.
Лимон помийте та обсушіть. Зі шкірки натріть на дрібній тертці цедру, а з м'якоті витисніть сік. Цедру та сік лимона додайте до тіста та добре перемішайте.
Загорніть тісто у харчову плівку і поставте у холодильник на 30-40 хвилин.
Розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні у тонкий шар. За допомогою формочок виріжте печиво.
Застеліть пергаментом деко і викладіть на нього печиво. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 10 хвилин. Не тримайте його в духовці довше, бо воно стане твердим.
Дістаньте печиво і розкладіть його на широку тарілку або дощечку. Коли воно вистигне, змастіть його глазур'ю і прикрасьте до свого смаку.
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