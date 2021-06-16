Скованные цепью влюбленные из Харькова ошарашили заявлением

Влюбленные из Харькова Александр и Виктория, которые в День святого Валентина в Киеве сковали себя цепью за руки и прожили так четыре месяца, заявили о разрыве своих отношений.

По состоянию на сегодняшний день, 16 июня, пара была закована цепью 123 дня.

Интересно, что некоторые пользователи сети сначала этому не поверили, и подумали, что это шутка. Но Александр и Виктория отметили, что они серьезно заявили о своем решении.

"Друзья. К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши взаимоотношения. Это все стало прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", - заявила пара.

Напомним, в мае было три месяца с того момента как они себя заковали в цепь. Тогда влюбленные говорили, что пока не готовы ее снимать. Кроме того, они заявляли, что хотят продать цепь на аукционе и вели переговоры об этом.

Также влюбленные планировали расковываться уже в ЗАГСе, поскольку Александр сделал своей девушке предложение, и она согласилась.

Ранее влюбленные жаловались на серьезные проблемы. У них появились ссоры по поводу беспорядка в доме. Позже Александр начал жаловаться на отечность руки, и вздутые вены.

Истории любви Александра и Виктории много лет - они то сходились, то расходились.