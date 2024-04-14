"Скотч на обличчі все псує". Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді

Нещодавно українська співачка Настя Каменських під час візиту до Іспанії відвідала музичний фестиваль Los40 Primavera Pop. На червоній доріжці вона з’явилася у шкіряному топі та спідниці, а також тейпами на скронях, які були погано замасковані. Юзери не могли не звернути на це увагу і дорікнули стилістам та візажистам артистки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, в макіяжі артистки візажисти використали ліфтинг-тейпи. Вони допомагають трішки підняти брови, зовнішні куточки очей, або ж домогтися ефекту "лисячого погляду".
Спеціальні наліпки зірки були частково замазані тональним кремом. Однак через зачіску і темне волосся Каменських зайву деталь було не помітити неможливо.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Дісталося від фоловерів NK також її стилістам. Деякі користувачі мережі вважають, що образ, який підібрали виконавиці, дуже невдалий.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Зазначимо, що на червоній доріжці в Мадриді артистці склав компанію іспанський актор Даніель Гарсія Прім (серіал "Паперовий будинок"), який колись знявся у кліпі Потапа і Насті на трек Бумдиггибай.
Настя Каменських і Даніель Гарсія (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, нещодавно Каменських підтвердила чутки про зв'язок із молодим співаком.
Також ми розповідали, що Потап знайшов їй "заміну" та виступив з "російським ретро".