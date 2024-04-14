"Скотч на обличчі все псує". Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді

Фани Каменських поставили її візажистам і стилістам "двійку"

Так, в макіяжі артистки візажисти використали ліфтинг-тейпи. Вони допомагають трішки підняти брови, зовнішні куточки очей, або ж домогтися ефекту "лисячого погляду".

Спеціальні наліпки зірки були частково замазані тональним кремом. Однак через зачіску і темне волосся Каменських зайву деталь було не помітити неможливо.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Дісталося від фоловерів NK також її стилістам. Деякі користувачі мережі вважають, що образ, який підібрали виконавиці, дуже невдалий.

Це такий тренд, щоб було видно ці наклейки, що натягують шкіру?

Куди дивилися візажисти? Скотч на обличчі все псує

Це якийсь промах за всіма статтями. Сукня повнить стегна, груди зменшила. Поєднання кольорів не дуже, а ще скотч на скронях - це якийсь треш

Ну що, не можна замаскувати ті тейпи?

"Двійка візажисту"

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що на червоній доріжці в Мадриді артистці склав компанію іспанський актор Даніель Гарсія Прім (серіал "Паперовий будинок"), який колись знявся у кліпі Потапа і Насті на трек Бумдиггибай.

Настя Каменських і Даніель Гарсія (фото: instagram.com/kamenskux)