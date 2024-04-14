"Скотч на лице все портит". Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде

Фаны Каменских поставили ее визажистам и стилистам "двойку"

Так, в макияже артистки визажисты использовали лифтинг-тейпы. Они помогают немного приподнять брови, внешние уголки глаз, или же добиться эффекта "лисьего взгляда".

Специальные наклейки звезды были частично замазаны тональным кремом. Однако из-за прически и темных волос Каменских лишнюю деталь было не заметить невозможно.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Досталось от фолловеров NK также ее стилистам. Некоторые пользователи сети считают, что образ, подобранный исполнительнице, очень неудачен.

Це такий тренд, щоб було видно ці наклейки, що натягують шкіру?

Куди дивилися візажисти? Скотч на обличчі все псує

Це якийсь промах за всіма статтями. Сукня повнить стегна, груди зменшила. Поєднання кольорів не дуже, а ще скотч на скронях - це якийсь треш

Ну що, не можна замаскувати ті тейпи?

"Двійка візажисту"

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Отметим, что на красной дорожке в Мадриде артистке составил компанию испанский актер Даниэль Гарсия Прим (сериал "Бумажный дом"), когда-то снявшийся в клипе Потапа и Насти на трек "Бумдиггибай".

Настя Каменских и Даниэль Гарсия (фото: instagram.com/kamenskux)