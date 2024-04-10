Настя Каменських підтвердила чутки про зв'язок із молодим співаком

Після скандалу з Потапом у Німеччині його дружина Настя Каменських здивувала шанувальників заграваннями з молодим співаком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт NK, де з’явилося відповідне відео.

Так, співачка, яка ніяк не коментує постійні плітки про своє розлучення з Потапенком, а опублікувала провокативне відео, де вона відверто фліртує з молодим українським артистом.

Настя Каменських і Ostrovskyi

Чи значить це, що шлюб Насті і Олексія дійсно тріщить по швах? Швидше за все - ні.

Настя Каменських і Ostrovskyi

Кадри, які можна побачити - це фрагмент нового кліпу NK на дуетну пісню з Віталієм Островським (відомим під сценічним іменем Ostrovskyi).

Настя Каменських і Ostrovskyi

На відео Ostrovskyi демонструє свій торс і татуювання та наливає для Насті келих молока, а Каменських в яскравій сукні з глибоким вирізом звабливо йому посміхається.

До слова, Настя і Віталій неодноразово були помічені разом за лаштунками українських благодійних концертів чи премій. Тому повністю відкидати ймовірний роман двох зірок поспішати не варто.