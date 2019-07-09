Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув новий борт з пораненими бійцями

У Київ доставили борт з пораненими бійцями (Колаж РБК-Україна)

В госпіталь Києва привезли багато важкопоранених бійців

В Київ у вівторок, 9 липня, прибув новий борт з військовими, які отримали різні поранення на сході України. Про це повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

Наталія Юсупова розповіла, що до Києва прибули тяжкопоранені бійці із зони проведення ООС. Їм потрібна допомога і волонтер закликала українців здавати кров для бійців, а також допомогти закрити інші потреби – у продуктах харчування та одязі.

"У нас був борт у четвер і сьогодні швидкі мчали по столичному шосе з нашими воїнами, забрали в реанімацію важких, звичайно важко на все це дивитися шостий рік. Кияни, здавайте кров, центр крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9-12, вул. Госпітальна 18. Інші потреби: кава, чай, вода, сік, йогурти, ковбаса, сир. З одягу: футболки, шорти, спортивні костюми. Прибулих поранених ми одягли у нову, бо з фронту їх привозять у військовій формі. З ліків лише дексалгін і кетанов в ампулах. Спасибі, що народ допоміг одягом і продуктами, зекономлені гроші я вчора і сьогодні перерахувала важко пораненим на карти, 50 тисяч гривень і відправила посилку на передову 30 кг", - написала Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Вона нагадала, що волонтерський центр знаходиться не на складі, а в травматології, в їдальні.

Крім того, вона зазначила, що з усіх питань писати потрібно в особисті повідомлення, так як телефон опублікувати вона не може, і додала номер банківської картки для збору коштів: Карта 4627 0551 5008 4795 Ветвицька (Юсупова).

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ВСУ.

А також розповідали про те, що Наталія Юсупова розповіла, що стало самим гидким за час волонтерства.