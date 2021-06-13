Скоро - Троица: что нужно сделать за неделю до зеленых праздников

В Святом писании говорится, что в этот день на Матерь Божию и апостолов сошел Святой Дух в виде лучистых языков пламени в келье в Иерусалиме. Благодаря святому огню апостолы смогли разговаривать на всех языках мира, чтобы нести повсюду слово Божие.

Традиции Троицы в Украине

Считается, что к празднику следует очень тщательно приготовиться, успев тщательно убрать весь дом, чтобы не осталось ни одного грязного угла.

В Украине этот день называют зеленым, ведь в храмах заведено освящать букет из ароматных трав. Чаще всего это аир, любисток, мята, полынь, чабрец. После этого букет забирают домой, где он будет оберегать вас и вашу семью круглый год. Старый же, прошлогодний, букет следует сжечь - выбрасывать его нельзя.

Дома надо украсить зелеными ветками. Обычно, это береза, дуб, рябина, клен.

Праздник стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом. А в хорошую погоду можно отправиться на природу.

Интересной традиции Троицы является плетение венков. Девушки запускали украшение в реку вечером. Куда он уплыл, оттуда и стоит ждать жениха. Если же венок застрял, свадьбе скоро не быть.

За день до Троицы отмечается Троицкая родительская суббота. В этот день стоит сходить на кладбище, где надо помянуть умерших родственников.

Что строго запрещено делать на "зеленые" праздники