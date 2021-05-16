Троица 2021: когда будем праздновать, все традиции, приметы и запреты

Троицу 2021 украинцы отпразднуют в воскресенье, 20 июня. Этот праздник в Украине отмечается на государственном уровне, поэтому следующий понедельник, 21-е число будет выходным.

Как нужно отмечать Троицу, все традиции и обычаи праздника, приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.

История праздника

Дата праздника "плавающая", и зависит от Пасхи - ее традиционно отмечают на 50-й день после Воскресенья Христова. Отсюда второе название - Пятидесятница. Он входит в число двунадесятых праздников - самых значимых после Пасхи.

В этот день, согласно Библии, на Матерь Божию и апостолов снизошел Святой Дух в виде светящихся языков пламени в келье в Иерусалиме. Благодаря святому огню апостолы смогли разговаривать на всех языках мира, чтобы нести повсюду слово божие.

На Троицу в храмах проводят божественные литургии и совершают вечерню. В этот день читаются молитвы живым и умершим, молитва о сошествии Святого Духа. Пол храма украшают зелеными травами. Праздник имеет еще один символ - расцветание природы и начало новой жизни.

Как нужно отмечать Троицу

В Украине этот день называют Зеленой неделей, ведь в храмах принято освящать букет из ароматных трав. Как правило, это аир, любисток, мята, полынь, чабрец. Затем букет забирают домой, где он станет оберегом на весь год.

Считается, что троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в жилище нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней: считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается.

Этот день стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом. День не постный, поэтому можно устроить себе гастрономическое наслаждение. Отличной идеей будет "зеленый" день провести на природе.

Традиции, обычаи большого праздника

Этот день имеет множество интересных традиций. Одной из них является плетение венков. Девушки собирали травы, делали из них украшение и вечером запускали в реку. Куда поплыл венок (к какому берегу) - оттуда жди жениха. А если он застрял на месте, скорой свадьбы не бывать. Интересно, что воды в этом ритуале касаться нельзя.

Дома на Зеленую неделю украшают ветками деревьев и цветами, желательно освященными в храме. Они считаются оберегами от злых духов, недугов, недобрых помыслов.

На Троицу популярны сватания. В народе верили, что просватанные девушки в этот день будут счастливы в браке.

В воду бросали угощения (желательно крупы) для лешего, русалок и прочих духов. Считается, что они активные в этот день и их нужно задобрить.

Что нельзя делать на Троицу

Запрещается в великий праздник заниматься тяжелым физическим трудом. Можно выполнять обыденную работу по дому - к примеру, готовить. А вот затевать уборку нельзя.

Нельзя шить, стирать, резать, стричься.

Запрещено копать землю, высаживать растения, косить траву, рубить деревья.

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, обижаться на близких, думать о плохом и грустить.

Венчания на Троицу не проводят.

По народным приметам лучше не купаться в водоемах, чтобы не утянули русалки.

Приметы этого дня

Хорошей приметой считается дождь. Это означает, что лето будет теплым и солнечным, и стоит ждать хорошего урожая. Жара на Троицу - признак засушливого лета.

В этот день можно приманить к себе богатство, разложив на подоконнике травы и веточки.

Накануне Троицы в родительскую субботу поминали покойных родителей и посещали их могилы. По народным приметам, если не делать этого, покойные могли забрать на тот свет живых родственников.

А вот на следующий день после Троицы, согласно народным верованиям, можно было клад найти. Этот день называют Днем духов.