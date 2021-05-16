Праздники и выходные в июне 2021: появился календарь важных дат
Фото: Праздники и выходные в июне 2021 (pixabay)
В июне 2021 нас ждут дополнительные выходные, а также ряд важных и интересных праздников. Троица, День Конституции, День защиты детей, День молодежи - и многие другие значимые даты.
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Количество выходных и рабочих дней в июне 2021
Всего в июне будет 30 календарных дней, из них 20 - рабочих и 10 - выходных, причем по три выходных подряд будет в последние две недели месяца. Это связано с празднованием Троицы 20 июня и Днем Конституции 28-го числа.
Выходными днями в Украине будут такие числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июня.
Коллаж РБК-Украина: Календарь рабочих и выходных дней в июне 2021
Все праздники июня 2021
- 1 июня - День защиты детей
- 4 июня - Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии; День хозяйственных судов.
- 5 июня - Всемирный день окружающей среды.
- 6 июня - День журналиста; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности.
- 8 июня - Всемирный день океанов.
- 9 июня - Международный день друзей.
- 12 июня - День работников фондового рынка.
- 13 июня - День работников легкой промышленности.
- 14 июня - Всемирный день донора.
- 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.
- 18 июня - День участкового инспектора полиции.
- 20 июня - День медицинского работника.
- 20 июня - Троица; Всемирный день беженцев.
- 22 июня - День скорби и оказания почеcтей памяти жертв войны в Украине.
- 23 июня - День государственной службы ООН; День государственной службы Украины.
- 25 июня - День таможенной службы Украины.
- 26 июня - Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток; Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.
- 27 июня - День молодежи.
- 28 июня - День Конституции Украины.
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